07 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Tarih boyunca birbiri ile bağını koparmayan Türkiye ile Macaristan arasındaki siyasi ve ekonomik alandaki ilişkiler gerçekleştirilen üst düzey ziyaretlerle güçlenirken, yılın 9 ayında dış ticaret hacmi 1,8 milyar dolara ulaştı.
Türkiye ile Macaristan arasında tarih boyunca var olan dostane ilişki, siyasi, ekonomik ve kültürel başta olmak üzere tüm alanlarda kendini gösterirken, karşılıklı üst düzey ziyaretler ve istişare mekanizmaları bu ilişkilere ivme kazandırdı.
Macaristan'ın NATO müttefikliği, örgütlerde iş birliği içinde olması ve Türkiye'nin AB'ye üyeliğine verdiği destek ikili ilişkilerin olumlu ilerleyişini destekledi.
Son olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Macaristan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin dördüncü toplantısı kapsamında Macaristan'a resmi ziyaret gerçekleştirmek üzere yola çıktı.
Budapeşte'de önce Macaristan Cumhurbaşkanı Janos Ader ile bir görüşme gerçekleştirecek olan Erdoğan, daha sonra Başbakan Victor Orban'la konsey toplantısına başkanlık edecek.
Söz konusu ziyarette, Türkiye ve Macaristan arasındaki stratejik iş birliğinin ilerletilmesine yönelik atılabilecek adımlar değerlendirilecek. Temaslar çerçevesinde, Macaristan ile kara yolu taşımacılığı, kültür eğitim, sosyal hizmetler ve uzay alanlarında iş birliği ile dışişleri bakanlıkları ve Devlet Arşivleri arasında iş birliğini öngören 10 anlaşma imzalanacak. Bu anlaşmalar, ilişkilerin kapsam ve çeşitliliğini yansıtan birer ayna niteliğinde olacak.
MACAR TURİST SAYISINDA YÜZDE 23 ARTIŞ YAŞANDI
Kültürel ilişkilerin Macaristan'la kurulan bağın önemli bir boyutunu oluşturduğu dikkati çekerken, Budapeşte'de Yunus Emre Türk Kültür Merkezi'nin, İstanbul'da ise Macar Kültür Merkezi'nin mevcudiyeti bu bağın güçlendirilmesinde önemli rol oynuyor. Öte yandan her iki ülkede Türkoloji ve Hungaroloji kürsülerinin bulunması da var olan kültürel bağın gücünü destekliyor.
Kültürel açıdan kurulan bu bağ, turizm rakamlarında da kendini gösteriyor. Bu kapsamda Türkiye'ye Macaristan'dan gelen turist sayısında her yıl artış yaşandığı dikkati çekiyor.
Türkiye, geçen yılın ocak-eylül döneminde 104 bin 701 Macar turisti ağırladı. Bu rakam bu yılın ocak-eylül döneminde 128 bin 739'a yükselirken, bu da geçen bir yıllık süreçte ülkeye gelen Macar turist sayısında yüzde 23'lük artış yaşandığını ortaya koydu.
Türkiye, geçen yılın tamamında ise 123 bin 448 Macar turiste ev sahipliği yaptı.
MACARİSTAN'A TÜRKİYE'DEN DOĞRUDAN 58 MİLTON DOLARLIK YATIRIM
Türkiye'yi "Doğu'ya Açılım" politikasının merkez ülkelerinden biri olarak gören Macaristan'ın 2002-2018 döneminde Türkiye'deki doğrudan yatırımları 29 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti.
Bu dönemde, "Batıya açılan bir pencere ve Balkanların kilidi" konumunda bulunan Macaristan'a ise Türkiye'den doğrudan 58 milyon dolarlık yatırım yapıldı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, bu yılın ocak-eylül döneminde Türkiye'den Macaristan'a 885 milyon 512 bin dolarlık ürün ihraç edildi. Bu dönemde Macaristan'dan ise 913 milyon 691 bin dolarlık ithalat yapıldı. Böylece Macaristan'la dış ticarette 28 milyon 178 bin dolarlık açık verildi. Yılın 9 ayında toplam dış ticaret hacmi ise 1 milyar 799 milyon 203 bin dolar oldu.
Macaristan'a yılın 9 ayında en fazla ürün ihraç eden sektörlerin başında otomotiv endüstrisi gelirken, bunu giyim, demir, elektrikli cihazlar, kimyevi maddeler takip etti.
Söz konusu ülkeden en çok ithal edilen ürünler ise kara ulaşım araçları ve canlı hayvanlar oldu.
TÜRKİYE'DE 81 MACARİSTAN SERMAYELİ FİRMA FAALİYETTE
Dışişleri Bakanlığı verilerine göre, haziran 2018 itibarıyla Türkiye'de 81 Macaristan sermayeli firma ve 8 irtibat bürosu faaliyet gösteriyor. Bu firmaların ticaret, turizm, enerji, kimyasal ürünler, cam ve cam ürünleri ve gıda alanlarında yoğunlaştığı görülüyor.
Macaristan'da faaliyet gösteren Türk firmaları ise başta tekstil, inşaat malzemeleri, mücevherat ve gıda olmak üzere ağırlıklı olarak mal ticaretiyle uğraşıyor.
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