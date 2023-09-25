Balıkesir'in 'ağlayan' tescilli peyniri 120 günde olgunlaşıyor!

"GÖZENEKLER NE KADAR ÇOK VE DÜZGÜNSE PEYNİR O KADAR KALİTELİDİR"

Peynir üreticisi Onur Altınöz de Savaştepe'de yetiştirilen hayvanlardan elde edilen sütün kaliteli olduğunu, bunun peynirin lezzetine yansıdığını anlattı. Mihaliç kelle peynirinin, rengi açıktan sarıya doğru giden sert peynir grubuna girdiği bilgisini veren Altınöz, şunları kaydetti: