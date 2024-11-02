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        Haberler Gündem Güncel Balıkesir'de tarım ve hayvancılık fuarı | Son dakika haberleri

        Balıkesir Tarım ve Hayvancılık Fuarı açıldı

        Sürdürülebilir hayvancılık ve tarım politikaları ile tarım ve hayvancılığın geliştirilmesi amacıyla düzenlenen "Balıkesir Tarım ve Hayvancılık Fuarı" açıldı. Vali İsmail Ustaoğlu, Balıkesir'de çay hariç Türkiye'de yetişen her ürünün yetiştirildiğini belirterek, bunun bir nimet ve fırsat olduğunu, bu fırsatın değerlendirilmesi gerektiğini söyledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2024 - 11:41 Güncelleme: 02.11.2024 - 11:41
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        Balıkesir'de tarım ve hayvancılık fuarı
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        Balıkesir Sanayici ve İş İnsanları Derneği (BASİAD), Balıkesir Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Balıkesir Ticaret Borsası, Güney Marmara Kalkınma Ajansı’nın iş birliği ile sürdürülebilir hayvancılık ve tarım politikaları ile tarım ve hayvancılığın geliştirilmesi amacıyla düzenlenen Balıkesir Tarım ve Hayvancılık Fuarı açıldı.

        Ali Hikmet Paşa Tesisleri'nde "İklime uygun tarım, bereketli yatırım" mottosuyla düzenlenen fuarın açılışında konuşan Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, bu tür fuarların illerin marka değerleri açısından önemli olduğunu vurguladı.

        Balıkesir'de çay hariç Türkiye'de yetişen her ürünün yetiştirildiğini belirten Ustaoğlu, bunun bir nimet ve fırsat olduğunu, bu fırsatın değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

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        Vali Ustaoğlu, Balıkesir için "Türkiye'yi doyuran tarım şehri" dediklerini belirterek, "Durum böyle olunca böyle bir şehre yakışan bizim de bu alanda Balıkesir’imize çok önemli bir marka değer katacak olan bu tip fuarlardır. Balıkesir, tarımı ile ön plana çıkacak olan bir şehir. Birbirinden kıymetli 20 ilçemizde de nadir ürünlerin yetiştiği nadir illeri barındırıyor. Bizim bunu fırsata çevirmemiz, önümüzdeki dönemde yapacağımız yatırımlarla, çalışmalarla bunu daha da ileriye taşımamız çok önemli" dedi.

        Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın da sürdürülebilir tarım ve hayvancılığın kırmızı çizgileri olduğunu söyledi.

        Açılışta, DEVA Partisi Balıkesir Milletvekili Burak Dalgın, BASİAD Başkanı Selçuk Savaş, Balıkesir Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Çetin, Balıkesir Ticaret Odası Başkanı Rahmi Kula, Balıkesir Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Ali Bilcanlı ve Balıkesir Tarım ve Orman İl Müdürü Erkan Alkan da birer konuşma yaptı.

        Konuşmaların ardından kurdele kesilerek, fuarın açılışı gerçekleştirildi. Fuar, 5 Kasım'a kadar gezilebilecek.

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        #yerel haberler
        #balıkesir tarım ve hayvancılık fuarı
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