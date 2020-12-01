DHA

Tayland´ın Nakhon Si Thammarat bölgesinde sahilde yürüyüşe çıkan 60 yaşındaki balıkçı Naris Suwannasang yaklaşık 100 kilogram ağırlığında kaya benzeri soluk topak gördü.

DHA'nın haberine göre bulduğu kaya benzeri parçaları eve götüren Suwannasang, kayaların kokunun daha uzun süre dayanmasını sağlamak için kullanılan balina salgısı ambergrise benzediğini fark etti.

Suwannasang, nadir bulunan kayaların yüzeyini bir çakmakla yakarak test etti ve anında eriyip aynı zamanda misk kokusu yaydığını anladı.

KİLOSU 23 BİN 740 POUND

Suwannasang, ambergrisin yeterince yüksek kalitede olduğu kanıtlanırsa, balina salgısına kilogram başına 23 bin 740 pound (247 bin 425 TL) teklif eden bir iş insanının kendisiyle temasa geçtiğini söyledi.

Yerel medyaya konuşan Suwannasang, "İş insanı daha sonra ambergrislerin kalitesini kontrol etmeye geleceğini söyledi ve fiyat beni şok etti. Bu amberler hakkında daha fazla bilgi edinmek ve uzmanların onları incelemesini istiyorum. Ayrıca polise gitmeyi ve evimden çalınabileceklerinden korktuğum için keşfimi kaydettirmeyi planlıyorum" ifadelerini kullandı.

AMBERGRİS NEDİR?

Ambergris, sadece sperm balinası türünde görüldüğü ve bu türün de çok azından çıktığı için değerli kabul ediliyor. Balinanın sindirim sisteminde üretilen bu madde, sivri ve sert cisimlerin bağırsaklardan kaymasını sağlıyor. İlk üretildiğinde, dışkı kokan amber sonradan tazeleyici esanslara sahip güçlü bir kimyasala dönüşüyor. Pahalı parfümlerin vazgeçilmez maddelerinden biri olan ambergris, dışkı olarak dışarı atılıyor ama bazen o kadar büyük oluyor ki sindirim sisteminden geçemiyor ve balina o dışkıyı kusarak dışarı atıyor. Balina kusmuğunun kimyasal reaksiyonlardan daha kuvvetli olduğu biliniyor. Parfümün kalıcılığının artmasına neden olan bu salgı pahalıya satılıyor.