Balık tutarken eli kısılınca boğuldu!

Eliyle balık tutmaya çalışırken kayalıklara sıkıştı, boğularak hayatını kaybetti!
Sakarya'da Yusuf Tunca adlı genç, nehirde balık tutarken eli kayalıklara sıkışınca boğularak hayatını kaybetti
Sakarya'nın Kocaali ilçesinde balık tutmaya gittiği nehirde taşa eli sıkışan adam boğularak hayatını kaybetti.
İHA'nın haberine göre feci olayda, Yusuf Tunca, balık tutmak için nehir kıyısına gitti.
İNCELEME BAŞLATILDI
Burada eliyle balık tuttuğu esnada taşa sıkışan Tunca, yaklaşık 40 santimetre suda boğularak hayatını kaybetti.
Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye gelen ekipler, yaptıkları inceleme sonrasında Tunca’nın cenazesini hastane morguna sevk etti. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.