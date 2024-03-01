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        Haberler Kültür-Sanat Öne Çıkanlar Baksı Kültür Sanat Vakfı’nda Didem Duru dönemi

        Baksı Kültür Sanat Vakfı’nda Didem Duru dönemi

        Baksı Kültür Sanat Vakfı'nda Hüsamettin Koçan görevi Didem Duru'ya devretti. Duru, yönetim kurulu başkanı olarak aileden sonra göreve gelen ilk profesyonel yönetici oldu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.03.2024 - 15:51 Güncelleme: 01.03.2024 - 15:51
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        Baksı'da Didem Duru dönemi
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        İlk kuruluşunda icra kurulunun ve mütevelli heyetinin müze ve vakıf sanat ortamının uzmanlarından ve sanatçılardan oluştuğu Baksı Müzesi ve Baksı Kültür Sanat Vakfı’nda ikinci aşamada iş insanlarının ve profesyonellerinin icranın bir parçası haline getirme adımı gerçekleştirilmişti. Bu yıl da müzenin ve vakfın sürdürülebilirliği konusunda yeni adımlar atıldı ve müze yönetiminin kurucu aile yerine farklı disiplinlerden profesyonellerle yürütülmesi görüşünü yaşama geçirdi. Vakıf, iş dünyasının yöntem, ilişki ve program modelini sürdürülebilirlik için bir çıkış olarak görerek yönetim kurulu başkanı ve mütevelli heyette yeni adımlar için girişimlerde bulundu. Bu doğrultuda vakıf yönetim kurulu başkanlığını iş insanı Didem Duru üstlendi. Böylece Koçan ailesi (Oya-Hüsamettin Koçan) vakfın icra kurulu olan yönetim kurulundan ayrılarak Sayın Didem Duru icranın başına geçti.

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        İş dünyamızda ve sivil toplum hayatında etkin roller üstlenmiş Duru’nun bu görevi üstlenmesinden çok memnun olduğunu belirten Hüsamettin Koçan şöyle konuştu: "Didem Hanım bu görevi üstlenirken aynı zamanda vakfın sürdürülebilirliğine önemli bir sivil katkı sağladılar. Umuyorum bu yol bize farklı kitlelere farklı çözüm yollarına farklı üretim tarzlarıyla karşılayacak uluslararası bir aktör olan özgün projemiz sürdürülebilirlik açısından yeni bir soluk gerçekleştirilmiş olacaktır. Bu nedenle Sayın Didem Duru’nun başarılı olacağına inanıyor hem de bu başarının gelecekçi çözümleri hayata geçireceğini sevinçle bekliyorum. Kendilerine teşekkür ve başarı dileklerimi sunarım.”

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        Baksı Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı olan Didem Duru da sivil toplum ve toplumsal sorumluluk alanındaki çalışmalarını bu sıra dışı projede sürdüreceği için heyecanını dile getirerek sözlerine şöyle devam etti: “Sevgili Hüsamettin Hoca her zaman ‘Baksı bir gönüllülük anıtıdır’ der. Geleceği, kadını, çocuğu, sanatı ve toplumsal mutluluğu merkeze alan bir dayanışma projesi olan Baksı için bugüne kadar yapılanların üzerine bir tuğla da yeni yönetim kurulu olarak koyabilirsek ne mutlu bize. Sanat, kadın, gençler ve sürdürülebilirliği bir araya getiren Türkiye’nin en özgün projelerinden biri için çalışacak olmaktan dolayı heyecan ve mutluluk duyuyorum.”

        Vakfın kuruluşundan 2017 yılına kadar vakıf yönetim kurulu başkanlığını sürdüren Oya Koçan da bu konuda vakfın yetki alanının genç, dinamik ve üretken bir kadına devredilmesinden mutluluk duyduğunu belirterek Didem Hanım’a başarı dileklerini iletti.

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        #Baksı Kültür Sanat Vakfı
        #Baksı Müzesi
        #Hüsamettin Koçan
        #Didem Duru
        #müze
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