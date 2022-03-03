Enerji ihtiyacının karşılanması amacıyla Resmi Gazete'de yapılan değişikliğin ardından gündeme gelen zeytin ağaçlarıyla ilgili Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı açıklama yaptı. Bakanlık, zeytin ağaçlarının kesileceği iddialarını reddederken zeytin ağaçlarının taşınacağını ve Tarım Bakanlığı’nın görüşü alınarak izni Enerji Bakanlığı'nın vereceğini belirtti. Açıklama şöyle:
"Kovid-19 pandemisi sonrası dünyada hızla artan enerji talebinin yerli kaynaklarla karşılanması, küresel enerji fiyatlarındaki ani dalgalanmalara karşı daha fazla önem kazandı. Ayrıca bu dönemde ülkeler enerji arz güvenliğini teminat altına almak için mevsim ve iklim koşullarından bağımsız, 7/24 kesintisiz enerji sağlayan baz yük santralleri tekrar devreye almaya başladı.
Türkiye’nin son dönemde çift haneli rakamlara ulaşan ekonomik büyümesinin sürekliliğini sağlayacak en önemli unsur sürekli ve kaliteli enerji arzıdır. Bu kapsamda Resmi Gazete’nin bugünkü nüshasında yapılan değişiklikle, artan elektrik ihtiyacının yerli kaynaklarla karşılanmasına yönelik yeni bir düzenlemeye gidilmiştir. Bu düzenleme hâlihazırda faaliyet gösteren santralleri kapsamaktadır. Böylece mevcut santrallerdeki istihdam da korunmuş olacak.
Elektrik ihtiyacının karşılanmasına yönelik yapılacak madencilik faaliyetinin zeytinlik alanlara denk gelmesi durumunda uygulanacak yeni usul ve esaslar şu şekildedir. Kamu yararının gözetilmesi şartıyla, sahada madencilik faaliyetlerinin yürütülmesi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının iznine tabi olacaktır.
Sahadaki zeytin ağaçları Tarım ve Orman Bakanlığı’nın izni ve uygun görüşüyle, faaliyet yürütülecek saha ile eşdeğer büyüklükteki yeni bir bölgeye taşınacaktır. Zeytin ağaçların kesilmesi söz konusu değildir.
Zeytin ağaçlarının taşınacağı bölge, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından belirlenecek ve mücbir bir sebep olmadıkça taşınma işlemi olmayacaktır. Zeytin sahasının taşınmasına ilişkin tüm masraflar ve ortaya çıkacak tüm talepler, ilgili sahada maden faaliyeti yürütecek şirket tarafından karşılanacaktır.
İlgili firma, taşınan ve tutmayan her bir zeytin ağacına karşılık 5 yeni fidan dikmekle yükümlü olacaktır. Sahadaki maden faaliyetlerinin tamamlanmasının ardından, saha rehabilite edilecek ve eski haline getirilecektir. Sahanın rehabilite edilmesi Tarım ve Orman Bakanlığınca uygun görülecek alanda dikim normlarına uygun bir şekilde gerçekleştirilecektir."
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