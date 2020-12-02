Avrupa bölgesinde güvenli, verimli hava trafik operasyonlarını koordine etmek üzere örgütlenen Eurocontrol, havacılık sektöründe kayıpların artarak devam ettiğine dikkat çekti. Eurocontrol, Kasım ayında günde sadece 10 bin 301 uçuş yapıldığını, 2019'a göre düşüşün yüzde 61.6 olduğunu açıkladı. Eurocontrol’e göre gerçekleşmeler, Eylül ayında yayınlanan senaryoda öngörülenden daha kötü bir tabloya işaret ediyor. Hava trafiğinde gerileme, izleyen aylarda devam edecek.
Koronavirüs salgınıyla zor günler geçiren, çok yüksek miktarda yolcu kaybeden Türk havacılık sektörü, finansal destek için Ankara’nın kapısını çaldı. Ulaştırma Bakanlığı kaynakları, sektörün destek talebinin değerlendirildiğini, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile görüşüleceğini söyledi. Kaynaklar, “İki bakan, görüş alış verişinde bulunacak; talebi değerlendirecek. Sektörün uygun koşullarda finansmana erişimi bu aşamada öncelikli konu. Buna ilişkin çözüm odaklı finansman olanakları üzerinde durulacak” dedi.
Kaynaklar, kredi talebiyle ilgili olası bir adımın kamu bankaları üzerinden atılmasının beklendiğini söyledi.
Sektörün talebi ne? Sektörün gündeme getirdiği kredi paketinin büyüklüğünün 20 milyar TL düzeyinde olduğu ifade ediliyor.
AVRUPA BÖLGESİNDE DÜŞÜŞ SÜRÜYOR
Avrupa bölgesinde güvenli, verimli hava trafik operasyonlarını koordine etmek üzere örgütlenen Eurocontrol, havacılık sektöründe kayıpların arttığını açıkladı. Eurocontrol Genel Müdürü Eamonn Brennan, konuyla ilgili sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
“Kasım ortalaması, günde sadece 10 bin 301 uçuş ile 2019'a göre yüzde 61.6 düşüş gösterdi. Eylül ayında yayınlanan senaryonun altında. Noel boyunca bazı ekstra uçuşlar planlandı; ancak, yine de genel olarak çok olumsuz görünüyor.”
Eurocontrol, bu yıl Eylül ayında havacılık trafiğine ilişkin bir senaryo hazırladı. Buna göre, bu yıl Eylül ayında geçen yılın eş dönemine göre trafikte yüzde 54 düşüş öngörüldü. Bu öngörü tuttu. Ekim ayı için yüzde 57 düşük öngörüldü. Gerçekleşme yüzde 56 oldu. Kasım ayı için yüzde 58 düşüş beklenirken, bu oran yüzde 61.6 olarak kayda geçti.
Eurocontrol, izleyen aylarda da yüzde 50 ile 60 arasında trafikte düşüş öngörüyor.
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