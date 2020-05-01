Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında, G20 üyesi devletleri, krizden çıkmak için yapıcı ve sonuç odaklı bir yol haritası sunmaya çağırdı.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, G20 Dijital Ekonomi Bakanları, Kovid-19 salgınıyla mücadelede dijital ekonomi politikalarının daha etkin kullanımının tartışılması için video konferans yöntemiyle olağanüstü toplandı.
Toplantıda, internet erişiminin artırılması, veri güvenliği sağlanması, sağlık sektöründe dijital Ar-Ge projelerinin geliştirilmesi, tıbbi ekipmanların üretiminde dijital teknolojilerin kullanılmasının yanı sıra mikro, küçük ve orta ölçekli işletmelerin küresel tedarik zincirlerinde dayanıklılığının artırılması konuları ele alındı.
Bakan Varank, toplantıda yaptığı konuşmada, küresel ekonominin Büyük Buhran'dan bu yana en kötü yılı yaşayabileceğini ifade ederek, eşi görülmemiş bu zorlu dönemde küresel iş birliğinin gerekliliğine dikkati çekti.
Dünyayı yeniden normale döndürmek için birlikte çalışmanın önemine işaret eden Varank, şu ifadeleri kullandı:
"Bu krizden çıkabilmek için yapıcı ve sonuç odaklı bir yol haritası sunmalıyız. Bu dönemde, sorumsuz veya şeffaf davranmayan ülkeler için uluslararası bir hesap verebilirlik mekanizması oluşturmalıyız. Kovid-19 bize, küresel düzenin ancak ülkelerin ortak sorumluluk bilinciyle düşünüp hareket etmeleri suretiyle sürdürülebileceğini hatırlattı."
TÜRKİYE DÜNYANIN EN İYİ SAĞLIK SİSTEMLERİNDEN BİRİNE SAHİP
Varank, Kovid-19 ile mücadele kapsamında Türkiye’de yürütülen çalışmalara değinerek, şunları kaydetti:
"Küresel dayanışmanın güçlü bir destekçisi olan Türkiye, 55 ülkeye tıbbi malzeme yardımı ulaştırdı. Dost ülkelere ve müttefiklerimize mümkün olan en iyi şekilde yardım etmeye devam edeceğiz. Türkiye'nin bunu başarabilmesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyoner liderliğiyle mümkün oldu. Son 18 yılda özellikle sağlık ve sanayi sektörlerinde altyapımızı güçlendirmek için kayda değer adımlar attık. Türkiye, dünyanın en iyi sağlık sistemlerinden birine sahip. Bu sayede kriz ortaya çıktığında erkenden harekete geçebildik."
Salgın sürecinde pek çok ülkenin kendi ihtiyaçlarını karşılamak için medikal ürünlerin ihracatını kısıtladığını anımsatan Varank, Türkiye'nin ulusal seferberlik başlatarak 2 hafta gibi kısa bir sürede kendi kaynaklarıyla solunum cihazı ürettiğini, bu çaba sayesinde de ülkedeki hemen her yoğun bakım yatağına solunum cihazı tahsis edilebileceğini dile getirdi.
DİJİTAL TEKNOLOJİ UYGULAMALARI
Varank, Kovid-19 ile mücadelede dijital teknolojilerin etkili bir şekilde kullanıldığının altını çizerek, şu değerlendirmede bulundu:
"Bir pandemi takip uygulamamız var. Bu uygulamayla bireyler, ailelerinin durumunu takip edebiliyor, sosyal hizmetlere erişebiliyor ve detaylı sorularla kendi durumlarını da değerlendirebiliyorlar. Uzaktan eğitim konularında kararlı adımlar attık. Çocuklarımızın eğitimlerinin devamı için interneti ve TV yayınlarını aynı anda kullanıyoruz. Eğitim Bilişim Ağı'na erişim için ücretsiz internet paketleri tahsis ettik."
Yeni ilaç ve aşıların keşfi için Ar-Ge projelerini koordine etmek amacıyla "Covid-19 Teknoloji Platformu"nu başlattıklarını vurgulayan Varank, platformun, 16 projeye ev sahipliği yaptığını bildirdi.
Varank, KOBİ'lerin küresel tedarik zincirlerinin istikrarı açısından önemli roller üstlendiğinin farkında olduklarını da belirterek, "Biz de Türkiye'de KOBİ'leri dijital teknolojilerden yararlanma konusunda destekliyoruz." ifadelerini kullandı.
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