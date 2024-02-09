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        Haberler Ekonomi Teknoloji Mobil Bakan Uraloğlu: Türkiye telekomünikasyonun merkezi olacak - Teknoloji Haberleri

        Bakan Uraloğlu: Türkiye telekomünikasyonun merkezi olacak

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Albulkadir Uraloğlu, "Hem devlet hem de özel sektör olarak yeni yatırımlarımız ve iş birliklerimizle Türkiye'yi bir telekomünikasyon merkezi haline getiriyoruz. Türkiye haberleşme uydusu üretebilen 10 ülke arasına girecek" şeklinde konuştu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.02.2024 - 13:31 Güncelleme: 09.02.2024 - 13:31
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        "Türkiye telekomünikasyonun merkezi olacak"
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        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye’yi bölgenin veri üssü yapma hedefiyle çalıştıklarını belirterek, “Hem devlet hem de özel sektör olarak yeni yatırımlarımız ve iş birliklerimizle Türkiye’yi bir telekomünikasyon merkezi haline getiriyoruz” dedi.

        Bakan Uraloğlu, Antalya’da düzenlenen toplantıda konuşma gerçekleştirdi.

        Devlet ve milletin el ele vererek büyük bir badireyi atlattığını ifade eden Uraloğlu, “Depremden etkilenen kadim illerimizde hayatın normalleşmesi için tüm kurumlarımızla birlikte var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

        "HIZLA GELİŞEN TEKNOLOJİYLE YARIŞIYORUZ"

        Bakanlık olarak birçok stratejik alanda hizmet etmenin onurunu yaşadıklarını ifade eden Uraloğlu, “Yol medeniyettir anlayışıyla aziz vatanımızın dört bir yanında, Mavi Vatan’da İstikbalimiz olan göklerde çalışma arkadaşlarımızın imzası vardır. Bu hizmetleri yürütürken hızla gelişen teknolojiyle yarıştığımızın farkındayız” diye konuştu.

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        Ulaşım, bilişim, teknoloji ve telekomünikasyondaki projelerini çağın ihtiyaçlarının önünden gitmenin bir zaruret olduğu bilinciyle planladıklarını belirten Uraloğlu, “Yük, insan ve data ulaşımındaki yatırımlarımızı Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonu, hükümetlerimizin kararlılığı ve alanında uzman kurum ve kuruluşlarımızın inançlı çalışmalarıyla hayata geçiriyoruz” şeklinde konuştu.

        İnternetin, özellikle son 25 yıl içerisinde alışkanlıkları, zorunlulukları değiştiren ve dönüştüren yeni bir yaşam tarzı haline geldiğini ifade eden Bakan Uraloğlu, sosyal medya ağları ve dijital platformların da önemini ve faaliyet sahasını sürekli artırarak, genişletildiğini söyledi.

        "GÜNÜMÜZDE 5,5 MİLYAR İNSAN CEP TELEFONU KULLANMAKTA"

        Dijital teknolojiler, yeni ürün ve piyasaların gelişmesine yol açarak ekonomik büyümenin en önemli itici gücü haline geldiğini ifade eden Uraloğlu, “Günümüzde yaklaşık 5,5 milyar insan cep telefonu kullanmaktadır. Bu rakam toplam dünya nüfusunun üçte ikisinden fazlasının cep telefonu kullandığını gösterirken, dünya genelinde kullanılan cep telefonlarının yaklaşık yüzde 80’ini ise akıllı telefonlar oluşturmaktadır. 2027 yılı itibarıyla akıllı telefon kullanıcı sayısının 7,7 milyara ulaşması beklenmektedir” diye konuştu.

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        Bakan Uraloğlu, teknoloji dünyasında çığır açan 5G ağlarının, ekonomik değerde trilyonlarca dolar ve milyonlarca iş fırsatı yaratacağı öngörüldüğünü ifade ederek, 2028 yılında ise dünya çapında 5G aboneliklerinin tüm mobil aboneliklerin yüzde 55'ini oluşturarak 5 milyara ulaşacağının tahmin edildiğini söyledi.

        YENİ NESİL TEKNOLOJİLERE VE ÖZELLİKLE FİBER YATIRIMLARA BÜYÜK ÖNEM VERİYORUZ

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, ülkeler ve kıtalar arası ‘internet otobanlarına olan ihtiyacın öngörülerin de ötesinde arttığına işaret ederek, şunları kaydetti:

        “Bu kapsamda da hem ihtiyacı karşılama hem de Türkiye’yi bölgenin veri üssü yapma hedefiyle çalışıyoruz. Hem devlet hem de özel sektör olarak yeni yatırımlarımız ve iş birliklerimizle Türkiye’yi bir telekomünikasyon merkezi haline getiriyoruz. Yeni nesil teknolojilere ve özellikle fiber yatırımlara büyük önem veriyoruz. Geniş bant altyapısının yaygınlaştırılması ve fiber optik altyapının güçlendirilmesi gibi stratejik adımlarla, ülke genelinde sunulan hizmetlerin daha hızlı, güvenilir ve erişilebilir olması adına çalışmalar sürdürüyoruz.”

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        94,3 MİLYON GENİŞ BANT İNTERNET ABONE SAYISINA ULAŞTIK

        Bakan Uraloğlu, abone sayılarına ilişkin verilerine ilişkin, “Bugün yaklaşık 19,5 milyonu sabit abone, 74,8 milyonu mobil abone olmak üzere toplam 94,3 milyon geniş bant internet abone sayısına ulaştık. Şu anda toplam fiber uzunluğumuz yaklaşık 550 bin kilometre ve fiber altyapı uzunluğumuzu bu yıl 600 bin kilometreye, 2028 yılına kadar da 850 bin kilometreye çıkarmayı hedefliyoruz. Fiberin toplam sabit geniş banttaki payını ise 2024’te yüzde 35’e ulaştırmayı, mobil geniş bant penetrasyon oranını ise yüzde 90’a çıkarmayı hedefliyoruz” bilgisini paylaştı.

        6G TEKNOLOJİSİNİN HAZIRLIKLARINA BAŞLADIK

        Bakan Uraloğlu, haberleşme, ulaşım, savunma sanayi, denizcilik hangi alanda olursa olsun yerli, milli ve özgün üretime büyük önem verdiklerini vurgulayarak, “Bir yandan 5G ile çalışmalarında yerli ve milli çerçevede ilerlerken bir yandan da 6G teknolojisinin hazırlıklarına başladık. 5G altyapıları için kritik öneme sahip 5G çekirdek şebeke, 5G baz istasyonu, 5G’ye özel yönetim, servis ve yazılım ürünleri geliştiriyoruz” dedi.

        Bakan Uraloğlu, “5G hız rekorlarının yanı sıra ülkemizin ilk akıllı fabrika uygulaması, ilk özel endüstriyel mobil şebeke, ilk canlı 5G maç yayını, 5G destekli ilk çevrim içi uzaktan ameliyat ve tarımda ilk akıllı traktör kullanımı gibi çok sayıda yenilikçi projeye imza attı” ifadelerini kullandı.

        YERLİ ÜRETİM İLE YÜKSEK TEKNOLOJİLİ ‘KÜRESEL MARKALAR’ ÇIKARACAĞIZ

        Uraloğlu, 5G’nin yaygınlaştırılması için gerekli olan planlama, strateji, kadro, kaynak, koordinasyon ve eylem entegrasyonu, kabiliyet ve imkanına sahip bir Türkiye’nin var olduğunu belirterek, “Yerli üretim ile yüksek teknolojili küresel markalar çıkaracağız. Ülkemizi yüksek teknoloji üretim üssü haline getireceğiz” dedi.

        Uraloğlu, uydu ve uzay çalışmaları alanında da uluslararası bir oyuncu olma yolunda önemli adımlar atıldığını işaret ederek, yayıncılık ve internet erişimi hizmetleri noktasında, stratejik haberleşme sistemlerini sürekli güncelleyerek zamanın gereği olan yenilikleri dünya ile eş zamanlı olarak sunduklarını söyledi.

        TÜRKSAT 6A’YI, HAZİRAN AYINDA YÖRÜNGESİNE GÖNDERMEYİ HEDEFLİYORUZ

        Uydu ve uzay teknolojileri alanlarında önemli faaliyetler gerçekleştirildiğini dile getiren Uraloğlu, “İlk defa ülkemizin insanlı uzay misyonu bir Türk astronotumuzu uzaya göndererek hem havacılık hem de uzay çalışmalarımız bakımından çok önemli bir dönem yaşıyoruz. Astronotumuz Alper Gezeravcı 13 farklı alanda uzayda bilimsel çalışmamıza öncülük etti ve yepyeni gelişmelerin kapılarını araladı. Bu sayede Türkiye haberleşme uydusu üretebilen 10 ülke arasına girecek. Türksat 6A’yı, Haziran ayında yörüngesine göndermeyi hedefliyoruz.”

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