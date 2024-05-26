Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 10.676,65 %-1,07
        DOLAR 32,2273 %0,13
        EURO 34,9565 %0,21
        GRAM ALTIN 2.418,47 %0,36
        FAİZ 41,86 %-0,97
        GÜMÜŞ GRAM 31,47 %0,87
        BITCOIN 69.028,00 %-0,10
        GBP/TRY 41,0778 %0,27
        EUR/USD 1,0847 %0,30
        BRENT 82,12 %0,93
        ÇEYREK ALTIN 3.954,19 %0,36
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Bakan Uraloğlu: Orta Doğu'daki ticaret yolları Türkiye üzerinden Avrupa'ya bağlanacak - İş-Yaşam Haberleri

        Bakan Uraloğlu: Orta Doğu'daki ticaret yolları Türkiye üzerinden Avrupa'ya bağlanacak

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Üç Deniz Girişimi ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Girişim kapsamında inşa edilecek ve Litvanya'nın Klaipeda Limanı'ndan başlayarak; Polonya, Slovakya, Macaristan, Romanya, Bulgaristan'dan Türkiye'ye bağlanacak olan Via Carpathia Otorol Projesi'nin Orta Koridor ve Kalkınma Yolu ile doğrudan kesişen ve bu projeleri günlendirecek olan bir proje olduğunu belirterek, "Via Carpatia Otoyolu ile Ortadoğu'daki ticaret yolları Türkiye Üzerinden bütün Avrupa'ya bağlanacak. Türkiye olarak Via Carpatia projesinin bir parçası olmaya ve her türlü işbirliğine hazırız" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.05.2024 - 13:13 Güncelleme: 26.05.2024 - 13:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Orta Dpğu'daki ticaret yolları Türkiye üzerinden Avrupa'ya bağlanacak
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Orta ve Doğu Avrupa’da enerji, ulaştırma ve dijitalleşme alanlarındaki altyapı eksikliklerinin giderilmesini hedefiyle Baltık, Adriyatik ve Karadeniz’e kıyısı olan ülkelerin başlattığı “Üç Deniz Girişimi” ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Bakan Uraloğlu, Üç Deniz Girişimi’nin; enerji, ulaştırma ve telekomünikasyon sektörlerindeki altyapıyı birbirine bağlayarak Kuzey-Güney eksenindeki ülkeleri daha iyi entegre etmek amacıyla AB Üye Ülkeleri tarafından kurulduğunu söyledi.

        “Bulgaristan’dan Türkiye’ye bağlanacak”

        Üç Deniz Girişimi kapsamında inşa edilmesi planlanan ve Orta Koridor’a direk bağlantısı olması sebebiyle Türkiye’yi doğrudan ilgilendiren “Via Carpathia” Otoyol Projesi’nin, Litvanya’nın Klaipeda Limanı’ndan başlayarak; Polonya, Slovakya, Macaristan, Romanya, Bulgaristan’dan sonra Selanik Limanı’na ve buradan da İstanbul’a uzanacağını ifade eden Uraloğlu, bu projenin ayrıca Türk firmalarının küresel pazardaki rekabet gücü ve üretim kalitesi düşünüldüğünde, ülkemiz için önemli bir ekonomik faaliyet ve fırsat alanı olabileceğini vurguladı.

        REKLAM

        “Toplam uzunluğu 712 kilometre”

        Orta Koridor ve Kalkınma Yolu ile Türkiye’ye gelecek olan ya da Türkiye’de üretilen ürünlerin Baltık, Adriyatik, Ege ve Karadeniz’e komşu olan ülkelere doğrudan iletilmesini sağlayacak olan “Via Carpatia” Otoyol Projesi’nin uluslararası taşımacılık faaliyetlerine büyük katkı sağlayacağını da kaydeden Bakan Uraloğlu, “Via Carpatia, Baltık, Ege, Karadeniz ve Adriyatik Denizleri arasında Kuzey-Güney ekseninde uzanan bir proje. Projenin Polonya'daki kısmı 2027'de tamamlanacak. Toplam uzunluğu ana güzergahın 712 km'sini oluşturuyor. Bugün itibariyle projenin 259,6 km'si tamamlandı. 280,8 km'si ise inşaat halinde, 171,6 km'si ise ihale ve hazırlık aşamasında” dedi.

        “Via Carpatia Otoyol projesi Avrupa Birliği ile bağlantısallığımızın artırılmasını ve taşımacılık faaliyetlerimizin gelişmesine olumlu katkı sağlayacak”

        Bakan Uraloğlu, Via Carpatia Projesi’ne Belarus, Bulgaristan, Hırvatistan, Yunanistan, Macaristan, Litvanya, Polonya, Romanya, Slovakya, Ukrayna’nın ardından 2016 yılında II. Lancut Deklarasyonu ile Türkiye’nin de dahil olduğunu belirterek, “Baltık, Ege, Karadeniz ve Adriyatik Denizleri arasında Kuzey-Güney ekseninde uzanan Via Carpatia Otoyol projesinin ülkemizi de kapsayacak şekilde genişletilmesi Avrupa Birliği ile bağlantısallığımızın artırılmasının yanı sıra söz konusu rota üzerinde yer alan ülkeler ile taşımacılık faaliyetlerimizin gelişmesine olumlu katkı sağlayacak. Ayrıca müteahhitlik sektörümüzün de söz konusu proje üzerinde yer alan ülkelerin karayolu altyapısı inşa sürecine dahil edilmesi de ülkemiz için çok değerli” diye konuştu.

        “Proje Türkiye'nin uluslararası yeni ticaret koridorlarında yer almasını ve yakın coğrafyadaki ülkelerle işbirliği yapmasını sağlayacak.”

        Türkiye’nin, bu ticaret koridorunun ve Avrupa'nın önemli bir parçası olacağını vurgulayan Uraloğlu, “Proje Türkiye'nin uluslararası yeni ticaret koridorlarında yer almasını ve yakın coğrafyadaki ülkelerle işbirliği yapmasını sağlayacak. Dünya'da geçmişteki İpek Yolu bugün de Modern İpek Yolu Doğu'dan Batı yönündeydi. Artık geldiğimiz noktada herkes bu pastadan pay almak istiyor. Bu proje doğu batı yönündeki koridorlardan ziyade kuzey güney yönlü bir proje. Via Carpatia Otoyolu ile Ortadoğu'daki ticaret yolları Türkiye üzerinden bütün Avrupa'ya bağlanmış olacak" dedi.

        “Proje, Litvanya’nın Klaipeda Limanı’ndan başlayan ve Bulgaristan’da Orta Koridor’a bağlanıyor”

        Baltık Denizi, Adriyatik Denizi ve Karadeniz’e komşu olan ülkelerin başlattığı projenin çok doğru bir proje olduğunun altını çizen Bakan Uraloğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

        “Proje, Orta Koridor ve Kalkınma Yolu ile kesişen ve bu koridorları doğrudan güçlendirecek bir proje. Litvanya’nın Klaipeda Limanı’ndan başlayan ve Bulgaristan’da Orta Koridor’a bağlanan Via Carpatia Projesi girişim üyesi olmamamıza rağmen desteklediğimiz bir proje. Biz bu projenin bir parçası olmaya ve her türlü işbirliğine hazırız. Orta koridor bağlantısı ile her şartta bizim de olmamız gereken bir proje. Konumumuz itibarı ile bu coğrafyada bir koridor olacaksa eğer bu Türkiye’siz olmaz. Türkiye her açıdan istikrarlı ve güvenli bir liman.”

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakan Şimşek: Yeni düzenlemede son aşamaya gelindi
        Bakan Şimşek: Yeni düzenlemede son aşamaya gelindi
        6 öğrenciye cinsel istismar iddiası: Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenine 135 yıla kadar hapis istemi
        6 öğrenciye cinsel istismar iddiası: Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmenine 135 yıla kadar hapis istemi
        Cimbom, Konya'da şampiyonluk peşinde!
        Cimbom, Konya'da şampiyonluk peşinde!
        Fenerbahçe mucize peşinde!
        Fenerbahçe mucize peşinde!
        Nema oranı yüzde 77.1
        Nema oranı yüzde 77.1
        Gelininin yanında gördüğü kişiyi öldürmüştü! 12 yıl ceza aldı
        Gelininin yanında gördüğü kişiyi öldürmüştü! 12 yıl ceza aldı
        Doktoru gasp edip başından vurdular!
        Doktoru gasp edip başından vurdular!
        Hatay'da sağanak esareti! 70 kişi kurtarıldı
        Hatay'da sağanak esareti! 70 kişi kurtarıldı
        Diyarbakır'da dev yangın! Yıldırım yol açtı
        Diyarbakır'da dev yangın! Yıldırım yol açtı
        Yurdun büyük bölümü sağanak yağışlı!
        Yurdun büyük bölümü sağanak yağışlı!
        Kedi tırmığı hastalığına dikkat!
        Kedi tırmığı hastalığına dikkat!
        Galatasaray'da Dursun Özbek yeniden başkan
        Galatasaray'da Dursun Özbek yeniden başkan
        Geçmişinin peşine düştü
        Geçmişinin peşine düştü
        Bu alışkanlıklara sahipseniz dikkat!
        Bu alışkanlıklara sahipseniz dikkat!
        77. Cannes Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu
        77. Cannes Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu
        Türkan Şoray itirafı
        Türkan Şoray itirafı
        Türkiye'nin ilk insanlı jet motorlu uçağı: HÜRJET
        Türkiye'nin ilk insanlı jet motorlu uçağı: HÜRJET
        İsrailliler sokakları doldurdu
        İsrailliler sokakları doldurdu
        Fenerbahçeli yıldız futbolu bıraktı!
        Fenerbahçeli yıldız futbolu bıraktı!
        En iyi 10 distopik aksiyon filmi
        En iyi 10 distopik aksiyon filmi
        Habertürk Anasayfa