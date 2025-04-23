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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Bakan Uraloğlu duyurdu: 23 Nisan'da Ankara, İstanbul ve İzmir'de metro ücretsiz - İş-Yaşam Haberleri

        Bakan Uraloğlu duyurdu: 23 Nisan'da Ankara, İstanbul ve İzmir'de metro ücretsiz

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Marmaray, Başkentray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattının ücretsiz hizmet verdiğini açıkladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.04.2025 - 12:14 Güncelleme: 23.04.2025 - 12:14
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        23 Nisan'da Ankara, İstanbul ve İzmir'de metro ücretsiz
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        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yazılı açıklamasında, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Bakanlığa bağlı kent içi raylı sistemlerin ücretsiz çalışmasına ilişkin bilgi verdi.

        Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile ücretsiz ulaşım imkanı sağlandığını vurgulayan Uraloğlu, "Karar doğrultusunda İstanbul'da Marmaray, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ile Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metrosu, Ankara’da Başkentray ve İzmir’de İZBAN bu anlamlı günde ücretsiz" ifadesini kullandı.

        Uraloğlu, başta Türkiye'nin geleceği olan çocuklar olmak üzere tüm vatandaşların bayramını tebrik ederek, "Söz konusu hatlarımız tüm vatandaşlarımıza gün boyunca hızlı, kolay ve ekonomik ulaşım imkanı sağlayacak" değerlendirmesinde bulundu.

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