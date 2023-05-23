DHA

Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün şafak vaktinde, Tekirdağ merkezli 5 ilde yaptığımız eş zamanlı operasyonda, terörist başı 'Abbas' kod adlı Duran Kalkan'ın yakın korumalığını yapan ve aynı zamanda 14 Mayıs'ta Yeşil Sol Parti'nin sandık müşahidi olan kişinin de bulunduğu toplam 24 kişi gözaltında alındı.

Terörle Mücadele Başkanlığımıza, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığına, İl Emniyet Müdürlüklerimize ve kahraman polislerimize tebrikler" dedi. Bakan Soylu, paylaşımında ayrıca Duran Kalkan'ın korumalığını yapan ve operasyonda gözaltına alınan kişinin fotoğrafını da yer verdi.