Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem

Bakan Soylu: Tekirdağ'da 24 kişi gözaltına alındı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tekirdağ merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda, terörist başı 'Abbas' kod adlı Duran Kalkan'ın yakın korumalığını yapan ve aynı zamanda 14 Mayıs'taki seçimlerde Yeşil Sol Parti'nin sandık müşahidi olan kişinin de aralarında bulunduğu 24 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Giriş: 23.05.2023 - 13:17 | Güncelleme: ABONE OL
Bakan Soylu: Tekirdağ'da 24 kişi gözaltına alındı
DHA

Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün şafak vaktinde, Tekirdağ merkezli 5 ilde yaptığımız eş zamanlı operasyonda, terörist başı 'Abbas' kod adlı Duran Kalkan'ın yakın korumalığını yapan ve aynı zamanda 14 Mayıs'ta Yeşil Sol Parti'nin sandık müşahidi olan kişinin de bulunduğu toplam 24 kişi gözaltında alındı.

Terörle Mücadele Başkanlığımıza, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığına, İl Emniyet Müdürlüklerimize ve kahraman polislerimize tebrikler" dedi. Bakan Soylu, paylaşımında ayrıca Duran Kalkan'ın korumalığını yapan ve operasyonda gözaltına alınan kişinin fotoğrafını da yer verdi.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Ümit Özdağ'dan açıklama
Ümit Özdağ'dan açıklama
Yaren leylek yeni yuvasında yavrularıyla görüntülendi
Yaren leylek yeni yuvasında yavrularıyla görüntülendi
Norveçli ebeveynler neden bebeklerini dondurucu soğukta dışarıda uyutuyor?
Norveçli ebeveynler neden bebeklerini dondurucu soğukta dışarıda uyutuyor?
Sinek Yaylası'nda bahar renkleri
Sinek Yaylası'nda bahar renkleri

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.