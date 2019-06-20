İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, polis olmak isteyen vatandaşların gireceği POMEM sınavı ile ilgili detayları Habertürk TV'de Veyis Ateş'in programında açıkladı. Soylu, POMEM yaş sınırı, boy sınırı, KPSS için POMEM'de puan barajı ile ilgili merak edilenleri paylaştı.

Jandarma Subay Astsubay alımı puanı düşecek mi?

Şimdilik böyle bir şey düşünmüyoruz. Çünkü çok müracaat var. Bu da bizim alım zamanımızı etkiliyor

POMEM yaş sınırı düşecek mi?

Şimdilik onda da bir şey düşünmüyoruz

Poliste boy sınırı değişecek mi?

Avrupa'daki uluslararası standart nedir bakacağım. O kadar çokr istiyorlar ki, bir bakacağım, dedikleri nedir.

KPSS için POMEM'de puan barajı düşecek mi?

Yüksekokullar için düşünüyoruz. 70 başlatmıştık. Orada bir müsaviliği dengeyi sağlamak gerekir belkide.

Renk körlüğü kriterleri düzelecek mi?

Arkadaşlar çalışıyorlar, biz bir söz verdik. Uluslararası standartlara bakılacak. Sözümüz söz onlara bakılacak.