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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Bakan Şimşek, Yellen ile bir araya geldi - İş-Yaşam Haberleri

        Bakan Şimşek, Yellen ile bir araya geldi

        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, G-20 toplantılarının yapıldığı Sao Paulo'da ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ile bir araya geldi. Bakan Şimşek ile görüşmesi hakkında açıklamalarda bulunan Yellen, "Türkiye ve ABD'nin önemli bölgesel sorunları çözmek için nasıl birlikte çalışabileceğini görüşmek üzere Bakan Mehmet Şimşek ile görüştüm. İkili ilişkilerimizin kalıcı önemini de vurguladım" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.02.2024 - 09:00 Güncelleme: 29.02.2024 - 09:10
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        Bakan Şimşek, Yellen ile bir araya geldi
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        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ile bir araya geldi.

        G-20 toplantılarının yapıldığı Sao Paulo'da gerçekleşen görüşmede, karşılıklı görüş alışverişinde bulunulduğu belirtildi.

        ABD Hazine Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede 'enflasyonla mücadele misyonu da dahil olmak üzere Türk ekonomi politikasının devam eden gelişimi' tartışıldı.

        Ayrıca kara para aklamanın önlenmesi çabaları, terörist rejimlerinin finansmanına karşı mücadele ve yaptırımların uygulanması gibi bölgesel konular da ele alındı.

        Bakan Şimşek ile görüşmesi hakkında açıklamalarda bulunan Yellen, "Türkiye ve ABD'nin önemli bölgesel sorunları çözmek için nasıl birlikte çalışabileceğini görüşmek üzere Bakan Mehmet Şimşek ile görüştüm. İkili ilişkilerimizin kalıcı önemini de vurguladım" dedi.

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