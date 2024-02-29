Bakan Şimşek, Yellen ile bir araya geldi - İş-Yaşam Haberleri

Bakan Şimşek, Yellen ile bir araya geldi - İş-Yaşam Haberleri

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ile bir araya geldi.

G-20 toplantılarının yapıldığı Sao Paulo'da gerçekleşen görüşmede, karşılıklı görüş alışverişinde bulunulduğu belirtildi.

ABD Hazine Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede 'enflasyonla mücadele misyonu da dahil olmak üzere Türk ekonomi politikasının devam eden gelişimi' tartışıldı.

Ayrıca kara para aklamanın önlenmesi çabaları, terörist rejimlerinin finansmanına karşı mücadele ve yaptırımların uygulanması gibi bölgesel konular da ele alındı.

I met with Minister Mehmet Şimşek to discuss how Türkiye and the United States can work together to address crucial regional issues. I also stressed the enduring importance of our bilateral relationship. pic.twitter.com/i0lixCv2Sy — Secretary Janet Yellen (@SecYellen) February 29, 2024

Bakan Şimşek ile görüşmesi hakkında açıklamalarda bulunan Yellen, "Türkiye ve ABD'nin önemli bölgesel sorunları çözmek için nasıl birlikte çalışabileceğini görüşmek üzere Bakan Mehmet Şimşek ile görüştüm. İkili ilişkilerimizin kalıcı önemini de vurguladım" dedi.