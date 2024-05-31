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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Bakan Şimşek: Vatandaşlarımızın refahını kalıcı olarak artıracağız - İş-Yaşam Haberleri

        Bakan Şimşek: Vatandaşlarımızın refahını kalıcı olarak artıracağız

        Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, yılın ikinci çeyreğine ilişkin verilere yönelik değerlendirmede bulundu. Bakan Şimşek "Verimlilik artışını desteklemeye devam edecek, vatandaşlarımızın refahını kalıcı olarak artıracağız" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.05.2024 - 10:51 Güncelleme: 31.05.2024 - 11:24
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        "Vatandaşlarımızın refahını kalıcı olarak artıracağız"
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        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek yılın ikinci çeyreğine ilişkin verilere yönelik değerlendirmelerde bulundu.

        Bakan Şimşek "Türkiye ekonomisi 2024 yılı ilk çeyreğinde yıllık yüzde 5,7 büyüdü. Yıllıklandırılmış milli gelir 1 trilyon 158 milyar dolara ulaştı. Uyguladığımız politikalarla ekonomimiz daha dengeli ve sürdürülebilir büyümeye doğru ilerliyor" dedi.

        "Yılın ikinci çeyreğine ilişkin göstergeler ekonomideki dengelenmenin devam ettiğine işaret ediyor" diyen Bakan Şimşek ayrıca "2024 yılı genelinde net dış talebin pozitif katkı verdiği dengeli bir büyüme öngörüyoruz. Fiyat istikrarına doğru yol aldığımız bu süreçte yapısal reformlara hız vererek katma değerli üretimi ve verimlilik artışını desteklemeye devam edecek, vatandaşlarımızın refahını kalıcı olarak artıracağız" ifadelerini kullandı.

        Bakan Şimşek "Programımız sayesinde dengelenen büyüme kompozisyonu, düşen cari açık, artan güven, iyileşen beklentiler, hızlanan dış kaynak girişi dezenflasyona katkı sağlayacak" diye konuşurken "İkinci yarıda daha destekleyici dış koşullar ve ılımlı yurt içi taleple birlikte bu yıl net dış talebin pozitif katkı verdiği bir büyüme öngörüyoruz" diye ekledi.

        * Haberin görseli Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.

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