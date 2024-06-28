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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Bakan Şimşek'ten dış ticaret değerlendirmesi - İş-Yaşam Haberleri

        Bakan Şimşek'ten dış ticaret değerlendirmesi

        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dış ticaret verilerini değerlendirdi. Bakan Şimşek, "Mayısta yıllık ihracat 260 milyar dolar ile tarihi zirvesine ulaşırken ithalat son bir yılda 29 milyar dolar azaldı. Yıllık dış ticaret açığı 35 milyar dolar iyileşerek 87 milyar dolara geriledi" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.06.2024 - 10:22 Güncelleme: 28.06.2024 - 10:22
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        Bakan Şimşek'ten dış ticaret değerlendirmesi
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        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

        "Mayısta yıllık ihracat 260 milyar dolar ile tarihi zirvesine ulaşırken ithalat son bir yılda 29 milyar dolar azaldı. Yıllık dış ticaret açığı 35 milyar dolar iyileşerek 87 milyar dolara geriledi.

        Turizmde de güçlü seyir devam ediyor, mayısta yabancı ziyaretçi sayısı yıllık yüzde 14 arttı.

        Yıllık cari açığın mayısta bir önceki aya göre 6 milyar dolar iyileşerek yaklaşık 26 milyar dolar seviyesine gerilemesini bekliyoruz. İkinci çeyrek itibarıyla cari açığın milli gelire oranının yüzde 2,5’in oldukça altında gerçekleşmesini öngörüyoruz.

        Gerileyen cari açık dış finansman ihtiyacını azaltacak, daha kalıcı rezerv birikimi sağlayacak, ⁠dış borcun milli gelire oranını düşürecek, finansal istikrarı daha da güçlendirecek, kredi notu artışlarının devamına zemin hazırlayacak ve hedeflerimize ulaşmamızda önemli rol oynayacaktır."

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