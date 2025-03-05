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        Haberler Ekonomi Para Bakan Şimşek: Mevcut koşulların üretim ve ihracattaki etkilerini sınırlandırmak için desteklerimizi artırıyoruz - Para Haberleri

        Bakan Şimşek: Mevcut koşulların üretim ve ihracattaki etkilerini sınırlandırmak için desteklerimizi artırıyoruz

        Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, mevcut koşulların üretim ve ihracat üzerindeki etkilerini sınırlandırmak için destekleri artırmaya devam edeceklerini belirtti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2025 - 16:11 Güncelleme: 05.03.2025 - 16:12
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        "Üretim ve ihracat için desteklerimizi artırıyoruz"
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        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, mevcut koşulların üretim ve ihracat üzerindeki etkilerini sınırlandırmak için destekleri artırmaya devam edeceklerini belirterek, "Küresel ticarette artan belirsizlikler, korumacı politikalar, AB'nin zayıf büyüme görünümü, doğal gaz fiyatları ve ekonomik aktivitemizdeki toparlanmanın etkisiyle bu yıl dış ticaret açığında artış öngörmekle birlikte, sürdürülebilir cari dengenin devam etmesini bekliyoruz." ifadesini kullandı.

        Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından, şubat ayı dış ticaret verilerini değerlendirdi.

        İhracatın şubatta, parite etkisi, gün eksiği ve olumsuz hava koşulları kaynaklı yıllık yüzde 1,5 daraldığına ve ilk 2 aydaki artışın yüzde 2,1 olduğuna işaret eden Şimşek, söz konusu ayda ithalatın yıllık yüzde 3,8 artarken, altın ve enerji hariç ithalatın ise yüzde 3,1 azaldığını bildirdi.

        Şimşek, böylece altın ve enerji hariç dış ticaret dengesinin iyileştiğine dikkati çekerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

        "Küresel ticarette artan belirsizlikler, korumacı politikalar, AB'nin zayıf büyüme görünümü, doğal gaz fiyatları ve ekonomik aktivitemizdeki toparlanmanın etkisiyle bu yıl dış ticaret açığında artış öngörmekle birlikte, sürdürülebilir cari dengenin devam etmesini bekliyoruz. Mevcut koşulların üretim ve ihracat üzerindeki etkilerini sınırlandırmak için desteklerimizi artırmaya devam ediyoruz."

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