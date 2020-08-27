İHA

Bakan Pakdemirli, “28 Ağustos 2020 Cuma günü yani yarın saat 18.00 itibarıyla 11 kalemde 86 milyon 464 bin TL’lik tarımsal destekleme ödemesini değerli üreticilerimizin hesaplarına yatıracağız. Destekleme ödemesi kapsamında İyi Tarım Uygulamaları desteği olarak 44 milyon 888 bin lira, Organik Tarım desteği kapsamında 19 milyon 384 bin 800 lira, Toprak Analizi Desteği olarak 1 milyon 361 bin lira, Mazot ve Gübre Desteği kapsamında 255 bin lira, Yem Bitkileri Desteği olarak 1 milyon 445 bin lira, Uzman Eller Hayvancılık Proje Desteği kapsamında 11 hak sahibi vatandaşımıza 1 milyon 100 bin lira, Yurt İçi Sertifikalı Tohum Kullanım Desteği kapsamında 73 bin lira, Dane Mısır Fark Ödemesi Desteği olarak 4 milyon 536 bin lira, Hububat-Baklagil Fark Ödemesi Desteği kapsamında 11 milyon 210 bin lira, Yağlı Tohumlu Bitkiler Fark Ödemesi Desteği olarak 903 bin lira, Gen Kaynakları Desteği olarak da 1 milyon 305 bin lira ödeme yapacağız. Toplamda vereceğimiz 86 milyon 464 bin liralık destek ödemesi üreticilerimize, yetiştiricilerimize hayırlı uğurlu ve bereketli olsun” diye konuştu.