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        Haberler Ekonomi Emlak Bakan Özhaseki: "Deprem bölgesinde yağmur çamur demeden sahadayız" - Emlak Haberleri

        Bakan Özhaseki: "Deprem bölgesinde yağmur çamur demeden sahadayız"

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 6 Şubat depremlerinin ardından çalışmalarını sürdürüyor. Bakan Mehmet Özhaseki, depremden etkilenen 11 şehirde çalışmaların devam ettiğini belirterek, "930 şantiyede, 110 bin 450 çalışma arkadaşımızla 7 gün 24 saat, yağmur çamur demeden tüm gayretimizle sahadayız" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.01.2024 - 17:08 Güncelleme: 19.01.2024 - 17:08
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        "Deprem bölgesinde yağmur çamur demeden sahadayız"
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        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, deprem bölgesini hızla ayağa kaldırmak ve afetzedeleri yuvalarına kavuşturmak için çalışmalarına aralıksız devam ediyor. TOKİ, Emlak Konut, Yapı İşleri Genel Müdürlüğü ve İller Bankası ekipleriyle bölgede devam eden çalışmalar sürüyor.

        “BÜTÜN ÇABAMIZ DEPREMZEDE KARDEŞLERİMİZİ BİR AN EVVEL SICAK YUVALARINA KAVUŞTURMAK”

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki yaptığı açıklamada, “Depremden etkilenen 11 şehrimizde; 930 şantiyede, 110 bin 450 çalışma arkadaşımızla 7 gün 24 saat, yağmur çamur demeden tüm gayretimizle sahadayız” dedi.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, deprem bölgesinde 307 bin konutun yapımını hızla sürdürdüklerini belirten Bakan Özhaseki, “Bütün çabamız, gayretimiz, önceliğimiz depremzede kardeşlerimizi bir an evvel sağlam, güvenli ve sıcak yuvalarına kavuşturmak. Şehirlerimizin inşa ve ihyası için gece gündüz, dur durak bilmeden var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

        "307 BİN BAĞIMSIZ BÖLÜMÜN YAPIMI SÜRÜYOR"

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, rezerv alanlarda 207 bin bağımsız bölümün yapımını sürdürüyor. Ayrıca, şehir merkezlerinde 50 bin konut, köylerde ise 50 bin çelik köy evi olmak üzere toplamda 307 bin konutun yapımı tüm hızıyla devam ediyor.

        Bakanlık afetten zarar gören şehirlerde; bir taraftan rezerv alanda konutlar yapmaya devam ediyor, bir taraftan da şehir meydanlarını, şehir merkezlerini ve ana caddeleri yapıyor. Ayrıca Bakanlık; zemini müsait olan yerlerde, Yerinde Dönüşüm projesiyle vatandaşlara Bakanlığın denetiminde, TOKİ’nin güvencesiyle kendi evlerini yerinde yapma imkânı sunuyor.

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