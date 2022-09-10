Bakan Nebati'den KKM açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin açıklamaları şöyle:
"Ekonominin çarkları Türk Lirası enstrümanlarla dönüyor. Yaklaşık 9 ay önce vatandaşlarımızın tasarruflarını korumak amacıyla hayata geçirdiğimiz Kur Korumalı Mevduat uygulaması, bugün 1,3 trilyon liralık hacmi geçmiş durumdadır.
Türk Lirası cinsinden varlıkların artması ve tasarrufların vadelerinin uzaması, finansal sistem dahilinde hem yatırımlar hem de krediler açısından büyük öneme sahip.
Böylece, tasarruf sahibi kazanırken bankacılık sistemimiz önünü görebiliyor ve yatırımcılarımız da likidite ihtiyaçlarını bu sayede kolaylıkla gideriyor.
Kredilerin yatırıma, ihracata ve istihdama yönlendirilerek üretken firma ve alanlarla buluşmasını sağlayacak, enflasyondaki ataleti kıracak, dolarizasyonu azaltacak selektif kredi politikalarının temelinde Türk Lirası tercihimiz var.
Biz, tercihimizi Türk Lirasını önceleyen reformist bir anlayıştan yana kullandık. Sistemin çarkları Türk Lirası ile besleniyor. Bu bizim paramız, bizim tasarrufumuz ve bizim yatırımımız.
Bugün gelinen noktada, Kur Korumalı Mevduat ve Katılım Hesaplarında gerçek ve tüzel yatırımcı sayısı toplamda 2 milyon 138 bin 489’a ulaştı. Biz Türk Liramıza güvendikçe, ülkemizi her türlü şoktan, her türlü gerilim ve krizden korumayı başarırız."
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