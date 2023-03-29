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Bakan Nebati'den İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'e cevap

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in kendisini 'kayıp bakan Nemo' sözleriyle eleştirmesi üzerine sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati "Ülkemizde deprem afetlerinin, sel afetlerinin yaşandığı bir süreçte, sizler masaların etrafında ikbal pazarlıkları yapıp, tiyatro sahnelerini aratmayacak oyunlarla masadan güya kalktığınızda, kulağınızdan tutup o masaya sizi tekrar kimler oturttuysa onlara söyleyin, bizler, ilk günden bu yana milletimizle yan yana, tek yürek halinde gece-gündüz sahada mücadele etmeye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı

Giriş: 29.03.2023 - 14:50 | Güncelleme: ABONE OL
Bakan Nebati'den İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'e cevap
HABERTURK.COM

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in kendisiyle ilgili açıklamalarına sosyal medya hesabı üzerinden cevap verdi.

Bakan Nebati Akşener'in şahsını hedef alarak bazı ithamlarda bulunduğunu belirterek şunları belirtti:

"Peşinen söyleyeyim, asıl sorun anaokulu seviyesindeki teşbihinizle ifade ettiğiniz gibi “Nemo” olmakta değil. Asıl sorun, gerçekleri sürekli çarpıtarak bir çıkar elde etme arayışında olmanızdır. Anlaşılan, siz hırslarınız uğrunda, her yol mübah anlayışıyla ilerlerken, partinizde yaşanan kopuş ve istifaların çıkardığı gürültüyü bastırabilmek için ucuz benzetmeler, çarpıtma ve iftiralardan medet uman bir konumdasınız.

Ülkemizde deprem afetlerinin, sel afetlerinin yaşandığı bir süreçte, sizler masaların etrafında ikbal pazarlıkları yapıp, tiyatro sahnelerini aratmayacak oyunlarla masadan güya kalktığınızda, kulağınızdan tutup o masaya sizi tekrar kimler oturttuysa onlara söyleyin, bizler, ilk günden bu yana milletimizle yan yana, tek yürek halinde gece-gündüz sahada mücadele etmeye devam ediyoruz.

Bizler, EYT’li vatandaşlarımıza verdiğimiz sözü tutmak için çalışıyoruz. 3600 Ek Gösterge için çalışıyoruz. Emeklilerimizi bir nebze rahatlatabilmek için çalışıyoruz. Depremzede ve selzede vatandaşlarımızın yaralarını her bakımdan en iyi şekilde sarmak için çalışıyoruz. Öyle sizler gibi afet bölgesine gidip steril ve göstermelik fotoğraflar çektirdikten sonra hemen konforlu genel merkezlerimize kaçarak koltuk kapmaca oynamıyoruz."

AKŞENER'DEN 'NEMO' AÇIKLAMASI

İYİ Parti Başkanı Meral Akşener bugün grup toplantısındaki konuşmasında "Bir Nebati Bakan vardı ne oldu ona? O ışıltılı gözleri gören var mı? Ekonomi perişan, esnaf kan ağlıyorken, kayıp bakan Nemo'nun nerede olduğunu bilen var mı? Kendisi bir tek Sayın Erdoğan'ın basın açıklaması olduğunda bir anda beliriveriyor" ifadelerini kullanmıştı.

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