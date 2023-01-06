Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler İş-Yaşam

Bakan Nebati, Alibaba Grup Başkanı Evans ile görüştü

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Alibaba Grup Başkanı Michael Evans ile bir görüşme gerçekleştirdi. Bakan Nebati, "Çin'in ve dünyanın en önde gelen e-ticaret şirketlerinden Alibaba Grup Başkanı Sayın Michael Evans ile ülkemizdeki yatırım fırsatlarını ele aldığımız verimli bir görüşme gerçekleştirdik" açıklamasında bulundu

Giriş: 06.01.2023 - 11:21 | Güncelleme: ABONE OL
Bakan Nebati, Alibaba Grup Başkanı Evans ile görüştü
HABERTURK.COM

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye'yi ziyarette bulunan Alibaba Grup Başkanı Michael Evans ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Bakan Nebati, görüşmede yatırım fırsatlarının ele alındığını bildirdi.

Bakan Nebati, "Çin'in ve dünyanın en önde gelen e-ticaret şirketlerinden Alibaba Grup Başkanı Sayın Michael Evans ile ülkemizdeki yatırım fırsatlarını ele aldığımız verimli bir görüşme gerçekleştirdik" dedi.

Michael Evans, dün de Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ı ziyaret etmişti.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Topuk arttıkça statü de yükseliyordu... Tehlikeli moda
Topuk arttıkça statü de yükseliyordu... Tehlikeli moda
Android telefonlara uydu bağlantısı özelliği geliyor
Android telefonlara uydu bağlantısı özelliği geliyor
Şeker ölçüm cihazı yardımı başvuruları başladı!
Şeker ölçüm cihazı yardımı başvuruları başladı!
Geçici kıdem tazminatı tavanı açıklandı
Geçici kıdem tazminatı tavanı açıklandı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.