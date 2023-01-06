Bakan Nebati, Alibaba Grup Başkanı Evans ile görüştü

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye'yi ziyarette bulunan Alibaba Grup Başkanı Michael Evans ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Bakan Nebati, görüşmede yatırım fırsatlarının ele alındığını bildirdi.

Bakan Nebati, "Çin'in ve dünyanın en önde gelen e-ticaret şirketlerinden Alibaba Grup Başkanı Sayın Michael Evans ile ülkemizdeki yatırım fırsatlarını ele aldığımız verimli bir görüşme gerçekleştirdik" dedi.

Michael Evans, dün de Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ı ziyaret etmişti.