Ticaret Bakanlığı'nda gerçekleşen iki bakanın görüşmesinin ardından heyetler arası görüşme yapıldı.

Bu görüşmede, 2015'te yürürlüğe giren Türkiye-Malezya Serbest Ticaret Anlaşması (STA) kapsamında iki ülke ticaretinde kaydedilen gelişmeler ele alındı.

STA'nın hizmet, ticaret, yatırımlar ve e-ticaret alanlarını kapsayacak şekilde genişletilmesi kararlaştırılan görüşmelerde, gümrükler, DTÖ Kalkınma İçin Yatırımların Kolaylaştırılması Müzakereleri, helal gıda sektörü, karşılıklı yatırımlar, sivil havacılık ve savunma sanayisi alanlarında iş birliği potansiyeli vurgulandı.

Toplantı sonrasında, iki bakan tarafından Ortak Deklarasyon imzalandı.

Ortak Deklarasyon ile Türkiye-Malezya STA'sının hizmet, ticaret, yatırımlar ve e-ticaret alanlarını kapsayacak şekilde genişletilmesi amacıyla eylül ayında müzakerelerin başlatılması kararlaştırıldı.

Bakan Ali, Bakan Muş'un davetlisi olarak Türkiye'de temaslarını sürdürecek.​​​​​​​