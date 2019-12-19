Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Toplu Konut İdaresi Başkanlığında düzenlenenen "TOKİ Proje Yüklenici ve Müşavirleri ile Değerlendirme Toplantısı"nda gündeme dair açıklamalar yaptı. Bakan Kurum, "(Kanal İstanbul) ÇED sürecinde sona yaklaştık, önümüzdeki hafta itibarıyla ÇED raporumuz çıkacak." dedi.

Bakan Kurum'un açıklamalarından öne çıkan başlıklar;

- 3 gün içinde 100 bin sosyal konut için başvuru sayısı 130 bin oldu

- "(Kanal İstanbul) ÇED sürecinde sona yaklaştık, önümüzdeki hafta itibarıyla ÇED raporumuz çıkacak."

Ayrıntılra birazdan...