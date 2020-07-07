Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kahramankazan’da Ankara-Kahramankazan yol çalışmaları ile ilgili incelemelerde bulundu.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ankara’ya yapılan yatırımlarla ilgili toplantılar yapmak üzere, Ankara milletvekilleri ile birlikte Kahramankazan’da buluştu. Ankara’nın dört bir tarafında hummalı bir çalışma olduğunun belirten Bakan Karaismailoğlu, ‘’Bunlardan en önemlisi Ankara ile Kahramankazan arasındaki yolumuz. Şu an bulunduğunuz yer de bu yolun bir parçası. Çeşitli nedenlerle biraz gecikmeler olmuş olabilir fakat Ankara-Kazan arasında bugün itibariyle şantiyelerimizdeki ekip sayıları artırıldı, hummalı bir şekilde, inşallah, hızlı bir şekilde bugün itibariyle projeye ağırlık vermiş durumdayız. Takiplerini yapacağız, bütün Ankara vekillerimizle beraber işin üzerindeyiz. İnşallah en kısa zamanda bu yolu Ankaralıların ve Kahramankazanlıların hizmetine sunacağız. Ankara ile Kahramankazan arasında çeşitli seviyelerde kavşak imalatları başladı, diğer yol yapım imalatları da bunun peşinden devam edecek.’’ dedi.
Ankara-Kahramankazan yol çalışmalarında altyapı ve kamulaştırma sorunları nedeniyle biraz gecikme yaşandığını dile getiren Bakan Karaismailoğlu, önümüzdeki süreçte bu gecikmeyi telafi edip en kısa zamanda Kahramankazanlıların sıkıntılarını giderileceğini söyledi.
ANKARA-NİĞDE OTOYOLU'NUN TAMAMI EYLÜL AYINDA HİZMETE AÇILACAK
Ankara’nın dört bir yanında çalışmaların devam ettiğini belirten Bakan Karaismailoğlu, Ankara-Niğde arasındaki bağlantı yollarıyla birlikte 300 kilometrenin üstüne çıkan Ankara-Niğde otoyol inşaatının birinci etabının Ağustos sonunda açılacağını, tamamını ise Eylül ayında açmayı planladıklarını dile getirdi. Ankara’daki diğer çalışmalarla ilgili sözlerine devam eden Bakan Karaismailoğlu, ‘’Kızılcahamam tünelinde, Eylül ayı içerisinde yine Ankara vekillerimizle, belediye başkanlarımızla beraber, Eylül ayı içerisinde faaliyete geçeceğini buradan ilan ediyoruz. Onunla ilgili de Eylül ayında buraya gelip hem Ankara-Kahramankazan yolunda yapılan çalışmaların ilerlemesini inceleyip gerekli talimatları vereceğiz ve Kızılcahamam’a geçip oradaki tünelini de vatandaşların hizmetine sunacağız.’’ İfadelerini kullandı.
YENİ NORMAL SÜRECİNDE ÇALIŞMALARIMIZ ÖZVERİ İLE DEVAM EDECEK
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak son 18 yılda ülkemizin her köşesine 850 milyar liradan fazla yatırım yapıldığının altını çizen Bakan Karaismailoğlu, “Bütün yatırımlarımız hız kesmeden devam ediyor. Vatandaşlarımızın yaşam kalitesini ve konforunu arttırıcı projeler yapmak üzere işçi, mühendis, yüklenici bütün arkadaşlarımız büyük bir özveriyle çalışıyorlar. Bu salgın sürecinde de şantiyelerimizde bütün sağlık ve güvenlik önlemlerini alarak çalışmalarımızı devam ettirdik. Bundan sonra yeni normal sürecinde de maske, mesafe ve temizlik tedbirlerini elden bırakmadan çalışmalarımızı hızlandıracağız. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde vatandaşımızın konforunu ve yaşam kalitesini arttırıcı projelerle sürekli arazide olacağız.’’ dedi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!