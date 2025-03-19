Bakan Kacır açıkladı! Türkiye'ye yeni otomotiv yatırımı yolda

Otomotiv Sanayii Derneği'nin (OSD) 50'nci Olağan Genel Kurulu, İstanbul Sanayi Odası Fazıl Zobu Meclis Salonu'nda, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Kacır, burada yaptığı konuşmada, sektör paydaşlarının alın ve akıl teriyle, 22 yılda otomotiv üretiminin yıllık 357 binden 1 milyon 365 bine yükseldiğine dikkati çekerek, ihracatın 37 milyar doları aşarak yeni bir rekora ulaştığını anımsattı.

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Otomotiv sektörünün zirvedeki konumunu geçen yıl da koruyarak Türkiye'nin ihracat şampiyonu olmayı sürdürdüğünü anlatan Kacır, Bakanlık olarak, sektörün ihtiyaç duyduğu her hususta destek ve teşvikleri harekete geçirmeye devam ettiklerini belirtti.

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Kacır, "2002'den bugüne otomotiv ana ve yan sanayisinde gerçekleştirilen yatırımlar için 3 bin 742 yatırım teşvik belgesi düzenledik. 954 milyar liralık sabit yatırımı teşvik ederek 184 bin yeni istihdamın önünü açtık. Otomotiv teknolojilerinde AR-GE ve yenilik kapasitemizin gelişiminde teknoparklar bünyesinde inovatif çalışmalar yürüten 260 firmamız kilit rol üstleniyor. Otomotiv ana ve yan sanayinde faaliyet gösteren 203 AR-GE ve tasarım merkezinde 14 binin üzerinde AR-GE personeli tarafından gerçekleştirilen projeleri destekliyoruz. Türk otomotiv sektörünün marka değerini güçlendirmek ve rekabetçiliğini artırmak adına, küresel otomotiv endüstrisindeki gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Otomotiv sektörü farklı devrimleri eş zamanlı yaşıyor" şeklinde konuştu.

'ELEKTRİKLİ ARAÇLARIN PAYININ YÜZDE 50'LERE ULAŞMASINI BEKLİYORUZ

Sensör, haberleşme ve yapay zeka teknolojilerinin entegrasyonunun, araçları, çevresiyle ve birbirleriyle haberleşen akıllı otonom sistemlere dönüştürdüğüne vurgu yapan Kacır, batarya maliyetlerindeki düşüşün ve enerji yoğunluğu yüksek, uzun ömürlü bataryaların sağladığı genişletilmiş menzilin elektrikli araçları kullanıcılar için daha cazip ve erişilebilir bir alternatif haline getirdiğinden bahsetti.

Kacır, yaşanan eş zamanlı dönüşümlerle beraber geçen yıl 17 milyon elektrikli araç satışının gerçekleştiğini aktararak, "Elektrikli araçların küresel otomotiv pazarındaki payı yüzde 20'ye ulaştı. Tüketici tercihleri, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de hızla değişiyor. Bu yılın ilk iki ayında hibrit araç satışı bir önceki yıla göre yüzde 74,5, elektrikli araç satışı ise yüzde 71 arttı. Türkiye otomobil pazarında, aynı dönemde hibrit araçların payı yüzde 14,8'den yüzde 28,7'ye, elektrikli araçların payı ise yüzde 6,7'den yüzde 12,7'ye yükseldi. Elektrikli ve şarj edilebilir hibrit araçların payının mevcut yüzde 17 seviyesinden 2030'da yüzde 35'i aşmasını yüzde 40'lara 50'lere ulaşmasını bekliyoruz. Bu trendin otomotiv tedarik zincirlerinin tüm halkalarındaki firmalar için önemli sonuçlar doğuracağı kaçınılmaz bir gerçek" dedi.

REKLAM '28 BİN 500 ŞARJ NOKTASI FAALİYETTE' Yeni nesil sanayi politikasının somut örneği olarak doğuştan elektrikli ve akıllı otomobil Togg'u gösteren Kacır, bugün 53 binden fazla Togg'un yollarda olduğu bilgisini paylaştı. Otonom ve bağlantılı araçlar için ihtiyaç duyulan test, entegrasyon ve sertifikasyon altyapısını sağlayan Açık İnovasyon Otonom Araç Geliştirme ve Test Platformunu (OPINA) hayata geçirdiklerini de dile getiren Kacır, Elektrikli Araçlar için Hızlı Şarj Altyapısı Destek Programı'yla da Türkiye'nin tüm şehirlerinde hızlı şarj istasyonları kurulmasını sağladıklarını anlattı. Kacır, "Sağladığımız desteklerle 11 bin 700'ü hızlı şarj olmak üzere 28 bin 500 şarj bağlantı noktasına ulaştık. Hızlı şarj altyapımızı yalnızca son bir yılda iki katına çıkardık. Yakın zamanda ilan edeceğimiz Şarj İstasyonları Destek Programı'mızın ikinci çağrısıyla mevcut altyapımız için tamamlayıcı rol üstlenecek yeni şarj istasyonlarını devreye alacağız. Elektrikli araç kullanıcılarının hızlı şarj ünitelerine erişimini kolaylaştıracağız" ifadelerini kullandı. REKLAM 'BYD YATIRIMI 25 BİN KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLAYACAK' Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, henüz Türkiye'de yatırım gerçekleştirmemiş otomotiv firmalarıyla ülkenin yatırımcılara sunduğu değer önerisini ve yeni mobilitede gerçekleştirdikleri hamleleri paylaştıklarını belirtti. Bakan Kacır, "Mevcut yatırımcı ilgisi, Türkiye'nin uluslararası yeni mobilite yatırımları için bir cazibe merkezi olduğunu kanıtlıyor. Dünyanın en büyük elektrikli araç üreticisi BYD, Manisa'da yıllık 150 bin elektrikli ve şarj edilebilir hibrit araç kapasiteli üretim tesisi ile mobilite teknolojilerine yönelik AR-GE merkezi kuruyor. Bu tesisle doğrudan 5 bin kişiye, oluşturacağı değer zinciriyle de 25 bine yakın vatandaşımıza istihdam sağlayacak. Ülkemize yeni otomotiv üretimi yatırımları kazandırmada da son düzlükteyiz. Biliyoruz ki pastayı büyüttükçe ve ülkemizi yeni yatırımlarla buluşturdukça, ana üreticiden yan sanayiye kadar otomotiv endüstrimizin tüm paydaşları daha da güçlenecektir" dedi. Batarya Üretimi Çağrısı'yla ise hücre üretimini de içeren yıllık asgari 5 gigavat kapasiteli batarya ve aktif malzeme üretim tesisi yatırımlarını desteklediklerini anlatan Kacır, megavatsaat başına 6 bin dolara varan hibe desteğini de içeren 4,5 milyar dolarlık teşvik paketiyle 2030'a kadar Türkiye'de 80 gigavatlık üretim kapasitesi hedeflediklerini vurguladı.

REKLAM YENİ OTOMOTİV YATIRIMINDA SONA DOĞRU Kacır, otomotiv sektörünün rekabetçiliğini koruyacak mevzuat düzenlemelerini hayata geçireceklerini aktararak, "Araçlarda, akıllı hız destek sistemi, sürücü dalgınlık ve dikkat uyarı sistemi, olay veri kaydedicisi, alkol kilidi kurulum ön hazırlığı, gelişmiş sürücü dikkat dağınıklığı uyarı sistemi kullanımında kullanılacak kuralları AB standartlarıyla uyumlu şekilde belirledik. Ulaşım güvenliğinde uluslararası uygulamaları esas alan bu düzenlemenin, yerli üreticilerimize ilave bir yük getirmeden uygulanacak." dedi. Bakan Kacır, konuşmasından sonra yabancı bir otomotiv firmasının Türkiye'ye yatırım yapıp yapmayacağı sorusuna yönelik, bitmek üzere olduğunu ve bu ay içerisinde gelişme olabileceğini kaydetti.