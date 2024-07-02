Bakan Işıkhan'dan Mesleki Yeterlilik Belgesi açıklaması

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, sosyal paylaşım sitesi X hesabından yaptığı paylaşımda, “Ülkemizin yüksek teknoloji markası, milli gururumuz TOGG başta olmak üzere elektrikli araçlar ve hibrit araçlara bakım verecek kişilerin belirlenmesi için Mesleki Yeterlilik Kurumumuz aracılığıyla yeni bir adım attık. Yeşil Dönüşüm alanında hazırlanan 'Batarya Elektrikli Araç Bakım Onarımcısı (Seviye 4-5) ve Hibrit Araç Bakım Onarımcısı (Seviye 4-5)' Ulusal Yeterlilikleri ile gerekli şartları sağlayan vatandaşlarımız Mesleki Yeterlilik Belgesi sahibi olabilecek. Temiz bir gelecek için sürdürülebilir kalkınma hedeflerimizi ve yeşil dönüşümü desteklemeye devam edeceğiz” dedi.

Ülkemizin yüksek teknoloji markası, milli gururumuz TOGG başta olmak üzere elektrikli araçlar ve hibrit araçlara bakım verecek kişilerin belirlenmesi için Mesleki Yeterlilik Kurumumuz aracılığıyla yeni bir adım attık.



Yeşil Dönüşüm alanında hazırlanan “Batarya Elektrikli Araç… https://t.co/1NjyAy4qvH — Prof. Dr. Vedat Işıkhan (@isikhanvedat) July 1, 2024 *Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.