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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Bakan Işıkhan'dan belediye borçlarına ilişkin açıklama - İş-Yaşam Haberleri

        Bakan Işıkhan'dan belediye borçlarına ilişkin açıklama

        Kabine toplantısının ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, belediyelerden çıkarılan işçilerle ilgili müfettişlerin görevlendirilip görevlendirilmediğine ilişkin gazetecilerin sorusunu yanıtladı. Işıkhan, "Rehberlik teftiş başkanlığımız aracılığı ile bize gelen her türlü şikâyeti değerlendirmekte ve anında müfettiş görevlendirmekteyiz" diye konuştu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.08.2024 - 12:01 Güncelleme: 06.08.2024 - 12:01
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        Bakan Işıkhan'dan belediye borçlarına ilişkin açıklama
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        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, belediyelerden çıkarılan işçilerle ilgili müfettişlerin görevlendirilip görevlendirilmediğine ilişkin açıklamalarda bulundu.

        BELEDİYE BORÇLARINA İLİŞKİN AÇIKLAMA

        Işıkhan, belediyelerin SGK prim borçlarını ödemek için yapılandırma ve taksitlendirme başvurusu yaptığını kaydetti.

        Işıkhan, "Sayının gün geçtikçe artacağını düşünüyoruz" açıklamasında bulunurken şöyle konuştu:

        "Ödeme talebinde bulunanlar oldu, o gün Sayın Cumhurbaşkanımız grup toplantısında yapmış olduğu açıklamadan sonra biz de gerekli açıklamaları yaptık. Belediyelere yapılandırma, taksit yapma gibi seçenekler doğrultusunda bize başvurular oldu. Sayının gün geçtikçe artacağını düşünüyoruz. Ortalama bir rakam henüz belli değil ama özellikle il müdürlüklerimize belediyelerimizin başvuruları söz konusu. Gün geçtikçe daha çok belediye özellikle prim borçlarının yapılandırılması için bize başvuruda bulunacaktır."

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