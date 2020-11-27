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Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ile Adalet Bakanı Abdulhamit Gül reform görüşmeleri kapsamında ilk olarak Türk Sanayicileri ve İş insanları Derneği (TÜSİAD) yönetim kurulu ile Dolmabahçe’de bir araya geldi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Naci Ağbal, TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski, başkan yardımcıları Bahadır Balkır ve Murat Özyeğin ile TÜSİAD yönetim kurulu üyelerinin katıldığı toplantı sonrası Bakan Elvan'dan açıklama geldi

Bakan Elvan, Twitter hesabından TÜSİAD görüşmesini değerledirdi. Elvan; Adalet Bakanımız Abdulhamit Gül ile iş dünyasının görüşlerini alacağımız toplantılara başladık. İlk görüşmemizi TÜSİAD heyeti ile gerçekleştirdik. Verimli bir toplantı oldu. Görüşmelerimizi yarın TOBB heyetiyle, önümüzdeki günlerde de diğer kuruluşlarla sürdüreceğiz." dedi



