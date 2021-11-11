Bakan'dan flaş EYT açıklaması! EYT ne zaman çıkacak, son durum ne? EYT nedir, kimleri kapsıyor? EYT SON DAKİKA

Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarının ardından Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile ilgili son gelişmeler araştırılmaya başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in EYT ile ilgili yaptığı son açıklama merak ediliyor. İşte EYT ile ilgili son durum

EYT'DE SON DURUM NEDİR?

Prim gün süresini doldurmuş fakat yaşı bekleyen milyonlarca EYT'li, Meclisin yeni yasama dönemine geçmesi ile birlikte hükümetin konuyla ilgili önemli bir adım atmasını bekliyordu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarının ardından EYT konusu gündeme oturdu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, milyonlarca kişiyi ilgilendiren asgari ücret, EYT ve 3600 ek gösterge hakkında açıklamalarda bulundu. Bilgin EYT ile ilgili de kapsam ve maliyet çalışması yapıldığını bildirdi.

Bakan Bilgin, emeklilikte yaşa takılanlar, 3600 ek gösterge ve asgari ücret konusunda çalışmalarının olduğunu belirterek, "Karar aşamasına gelince paylaşırız. Önümüzde olan konuların başında asgari ücret geliyor. Diğer bakanlıklarla ve kurumlarla bir araya gelip paylaşacağız. Kapsamlı bir çalışma yapıyoruz. Maliyetleri ve diğer detayları çalışıp diğer bakanlıklarla ve sendikalarla bir araya gelip görüşeceğiz" dedi.

EYT'DE SON GELİŞMELER NELER?

EYT çalışmasının gündeme alınması milyonları heyecanlandırdı. Emeklilik yaşının aşağı çekilmesi için şimdi de yıpranma hakkı tartışılıyor.

Show Haber'den Ulaş Can Yakupoğlu'nun haberine göre; EYT'de yeni geliştirilen formül maaş kesintili erken emeklilik... Ancak masaya yeni bir seçenek daha eklendi: Kısmi emeklilik ve süre tamamlaması seçeneklerinin yanında bazı meslek grupları için yıpranma seçeneği de var masada.

Kısmi emeklilik ile 3600 prim gününü tamamlayan kadınların 50, erkeklerin ise 55 yaşında emekliye ayrılması öngörülüyor.

Süre tamamlaması ise kadınlarda 7200, erkeklerde ise 9000 gün sigortalılık gününü tamamlayanların yaşa bakılmadan emekli edilmesi demek.

Gazeteciler, sağlık çalışanları, polisler ve askerlere tanınan yıpranma hakkının beden işçilerine de getirilmesi gündemde.

EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILANLAR NE DEMEK, KİMLERİ KAPSIYOR?

Habertürk'ten Ahmet Kıvanç EYT'nin kimleri kapsadığını açıkladı. Ahmet Kıvanç'ın haberine göre;

8 Eylül 1999 tarihinden önceki koşulları yerine getiren herkese emeklilik hakkı sağlanırsa, prim günü ve sigortalılık süresi kriterini yerine getirenler yaşa bakılmaksızın emekli olabilir.

8 Eylül 1999 tarihinden önce SSK’lı kadınlar 20; erkekler 25 yıl sigortalılık ve 5000 gün prim veya kadın ise 50, erkek ise 55 yaşını doldurmuş olması ve en az 5000 prim günü koşulunu yerine getirerek emekli olabiliyordu.

BAĞ-KUR’da kadın ise 20 tam yıl, erkek ise 25 tam yıl prim ödemesi ya da kadın ise 50, erkek ise 55 yaşında olması ve 15 tam yıl prim ödenerek emekliliğe hak kazanılıyordu.