Bakan Blinken, Rusya bağlantılı ulusal güvenlik tehdidinin aktif bir kabiliyet olmadığını söyledi

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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken dün Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi Başkanı Turner'ın açıkladığı 'ulusal güvenlik tehdidi' ile ilgili açıklamada bulundu.

Bakan Blinken, belirtilen Rusya bağlantılı ulusal güvenlik tehdidinin "aktif bir yetenek" olmadığını söylerken, Washington'un konuyu çok önemsediğini sözlerine ekledi.

İstihbarat Komitesi Başkanı Turner'ın, yazılı açıklama yaparak, ülkenin ciddi bir ulusal güvenlik tehdidiyle karşı karşıya olduğunu belirtmesi dün gündem olmuştu. Birçok kaynağa göre ABD'nin açıkladığı güvenlik tehdidi, Rusya'nın uzayda nükleer bir uydusavar sistemi konuşlandırmasına yönelik çalışmalar hakkında.

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