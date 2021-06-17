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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, İŞKUR’un engellilere yönelik sağladığı hibe desteğinden 2014 yılından bu yana 3.090 engellinin faydalanarak kendi işini kurduğunu söyledi.

Bakan Bilgin, “Engelli vatandaşlarımızın kendi işlerini kurmaları ve istihdam edilmesi için 2014 yılından bugüne kadar 3.090 projeye 143 milyonu aşkın destek verdik. Başvuru sürecini kolaylaştırmak ve erişilebilirliği artırmak amacıyla bu yıl hibe başvurularını e-Devlet üzerinden almaya başladık. Yaptığımız bu düzenlemelerle daha fazla vatandaşımızın bu imkânlardan istifade edebilmesinin önünü açtık” diye konuştu.

“2021 YILININ İLK DÖNEMİNDE ENGELLİLERE 16 MİLYONU AŞKIN DESTEK SUNUYORUZ"

Bilgin, Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırmayan İşverenlerden İdari Para Cezası Olarak Tahsil Edilen Tutarları Kullanmaya Yetkili Komisyon’un 2021 yılı 1. Toplantısında alınan kararlar gereğince toplam 352 projeye 19,7 milyon TL desteğin daha sağlanacağını bildirdi. Bu desteğin yaklaşık 16,6 Milyon TL’si engelliler için kullanılacak.

Sağlanan bu destek ile; engellilerin kendi işini kurmalarına, engelli istihdamını sağlayacak destek teknolojilerine, engellinin işe ve işyerine uyumunun sağlanmasına, engellilerin istihdamını artırıcı mesleki eğitimine ve ruhsal ve zihinsel engelli bireylerin istihdam edileceği Korumalı İşyeri Desteğine yönelik projeler finanse ediliyor.