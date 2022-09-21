Bakan Bilgin'den asgari ücret açıklaması

DHA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin "Geçtiğimiz dönem asgari ücrete tarihin en yüksek oranında zam yaptık. Temmuzda da yaptık. Aralık geliyor, aralıkta da yapacağız. Biz, çalışanlarımızı, emekçilerimizi enflasyonun tahribatından kurtaracağız. İnsanlarımızı rahatlatmamız lazım" açıklamasında bulundu.

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