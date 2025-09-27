Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 11.151,20 %-1,99
        DOLAR 41,5687 %0,19
        EURO 48,6626 %0,42
        GRAM ALTIN 5.025,55 %0,50
        FAİZ 39,84 %0,23
        GÜMÜŞ GRAM 61,62 %2,13
        BITCOIN 109.865,00 %0,61
        GBP/TRY 55,7546 %0,60
        EUR/USD 1,1704 %0,33
        BRENT 70,00 %0,84
        ÇEYREK ALTIN 8.216,77 %0,50
        Haberler Ekonomi Enerji Bakan Bayraktar, Irak-Türkiye Ham Petrol Boru Hattı'ndan petrol akışının yeniden başladığını bildirdi - Enerji Haberleri

        Bakan Bayraktar, Irak-Türkiye Ham Petrol Boru Hattı'ndan petrol akışının yeniden başladığını bildirdi

        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Irak-Türkiye Ham Petrol Boru Hattı'ndan bu sabah saat 07.07 itibarıyla petrol akışının yeniden başladığını duyurdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2025 - 09:52 Güncelleme: 27.09.2025 - 09:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Irak-Türkiye Ham Petrol Boru Hattı'nda petrol akışı yeniden başladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bayraktar, NSosyal hesabından Irak-Türkiye Ham Petrol Boru Hattı’nın açılışıyla ilgili paylaşımda bulundu.

        Paylaşımında boru hattından petrol akışının yeniden başladığını belirten Bayraktar, "6 Şubat 2023’te yaşanan depremler nedeniyle geçici süreyle kapalı kalan ve 4 Ekim 2023 tarihinde BOTAŞ tarafından operasyona hazır hale getirilen Irak-Türkiye Ham Petrol Boru Hattı’ndan bu sabah saat 07.07 itibarıyla petrol akışı yeniden başlamıştır." ifadelerini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Irak petrol sahalarından ihracata başladı
        Irak petrol sahalarından ihracata başladı
        Eşini porselen bardakla öldürmüştü! Affetti katledildi!
        Eşini porselen bardakla öldürmüştü! Affetti katledildi!
        2 bölgede sağanak var... 11 kent için 'sarı' kodlu fırtına alarmı!
        2 bölgede sağanak var... 11 kent için 'sarı' kodlu fırtına alarmı!
        "Liverpool bu pozisyonları affetmez"
        "Liverpool bu pozisyonları affetmez"
        7’nci kattan düşen inşaat işçisi öldü! O anlar kamerada
        7’nci kattan düşen inşaat işçisi öldü! O anlar kamerada
        Trump: Gazze ile ilgili yoğun görüşmeler yapıyoruz
        Trump: Gazze ile ilgili yoğun görüşmeler yapıyoruz
        "İsrail bir haydut aktör hâline gelmiştir"
        "İsrail bir haydut aktör hâline gelmiştir"
        "Devre arası baygınlık geçirdi!"
        "Devre arası baygınlık geçirdi!"
        Musk'ların karmaşık aile hikâyesi
        Musk'ların karmaşık aile hikâyesi
        ChatGPT bunları isteseniz de yapamıyor!
        ChatGPT bunları isteseniz de yapamıyor!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        ABB'ye konser soruşturmasında 5 tutuklama
        ABB'ye konser soruşturmasında 5 tutuklama
        Galatasaray'dan ligde 7'de 7!
        Galatasaray'dan ligde 7'de 7!
        Galatasaray'dan rekor!
        Galatasaray'dan rekor!
        ABD basını: Zelenskiy Tomahawk talep etti
        ABD basını: Zelenskiy Tomahawk talep etti
        Netanyahu BM'de 'boş' konuştu
        Netanyahu BM'de 'boş' konuştu
        Şahbaz Şerif: 7 Hindistan uçağı hurdaya döndü
        Şahbaz Şerif: 7 Hindistan uçağı hurdaya döndü
        Ölümü öncesi son anları ortaya çıktı
        Ölümü öncesi son anları ortaya çıktı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD dönüşü açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD dönüşü açıklamalar
        ABD-Türkiye arasındaki enerji atılımı ne anlama geliyor?
        ABD-Türkiye arasındaki enerji atılımı ne anlama geliyor?
        Habertürk Anasayfa