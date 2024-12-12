Bakan Bayraktar, Akkuyu'da ilk reaktör için tarih verdi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Mersin'de yapımı süren Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde (NGS) ilk reaktörün 2025'te deneme üretimine alınacağını belirtti.

Bayraktar, santralin inşaat sahasında düzenlenen "Akkuyu NGS 1. Ünitesi Türbin Tesisi'nin Montajının Tamamlanması Töreni"nde, projede emeği geçenlerin büyük alkışı hak ettiğini söyledi.

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Santralde tarihi bir günün yaşandığını belirten Bayraktar, "Bugün ilk ünitenin türbin şaftını döndürüyoruz. Bu, Türkiye nükleer tarihinin önemli adımlarından, kilometre taşlarından bir tanesi." dedi. Bayraktar, 1950'lerden itibaren nükleer camianın içerisinde yer alan Türkiye'nin, nükleerin barışçıl kullanımıyla alakalı birçok anlaşmanın tarafı olduğunu söyledi.

REKLAM Santralin inşaatında katedilen sürece değinen Bayraktar, "Bu bölgeye 2016'da ilk kez geldiğimde sahada hiçbir şey yoktu. Bugün sahayı çok büyük bir heyecanla geziyorum. Her geldiğimde buradaki ilerlemeleri büyük iftiharla görüyorum." diye konuştu. Bayraktar, sahada 30 bin kişinin gece gündüz büyük emekle çalıştığını vurguladı. Türkiye'nin, nüfusu ve enerji talebi artan bir ülke olduğuna dikkati çeken Bayraktar, şöyle konuştu:

"Ekonomisi, ihracatı ve sanayisi büyüyen bir ülkeyiz. Dolayısıyla bizim geçmiş 20 yılda olduğu gibi bundan sonraki süreçte de elektrik talebimiz artmaya devam edecek. Türkiye olarak hem bu artan talebi karşılamak hem de bunu kesintisiz şekilde, çevreyle uyumlu, emisyonu düşük olarak karşılamak için nükleer enerjiyi, enerji politikamızın en temel unsurlarından biri haline getirdik. Mutlaka Türkiye'nin yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarını, güneşini, rüzgarını, jeotermalini en üst seviyede kullanması lazım. Türkiye olarak, mutlaka enerjimizi verimli kullanmamız lazım. Bir taraftan artan talebi karşılamak, 2053'te net 0 emisyon hedefine ulaşmak ve Türkiye ekonomisinin net 0 karbonsuz bir ekonomiye dönmesi için mutlaka nükleerimizin olması lazım."

REKLAM "2028 YILINA KADAR 4 REAKTÖRÜN TAMAMINI DA DEVREYE ALMAMIZ LAZIM" Bayraktar, sözlerini şöyle sürdürdü: "Çok uzun zamandır ortaya koyduğumuz hedefimiz var. Türkiye, 2050 yılında Akkuyu'nun yanına Sinop'u, Sinop'un yanına mutlaka Trakya'yı, bütün bunların yanına da yaklaşık 5 bin megavatlık küçük modüler reaktörleri koymak zorunda. Bu 20 bin megavata ulaştığımızda Türkiye aynı zamanda o gün, bundan 30 yıl sonra ihtiyaç duyacağı enerjisinin yüzde 10'unu nükleerden sağlamış olacak."

İklim değişikliği ve küresel ısınmayla mücadelede nükleer enerjinin önemini vurgulayan Bayraktar, "İnşallah burada gördüğünüz ilk reaktörü, üniteyi 2025'te artık deneme üretimine alacağız. İlk elektriği buradan üretmeyi hedefliyoruz. Önümüzde daha büyük hedefler var. 2028 yılına kadar 4 reaktörün tamamını devreye almamız lazım. Buradan üretilen elektrikle, ülkemizin elektrik ihtiyacının yüzde 10'unu temiz ve karbonsuz şekilde karşılayacağız. Yaklaşık 35 milyon ton karbon emisyonunu azaltacağız." ifadelerini kullandı.

REKLAM SİNOP VE TRAKYA PROJELERİ Bayraktar, Akkuyu NGS projesinin arkasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ortaya koyduğu güçlü siyasi iradenin olduğunu anlattı. Santraldeki çalışmalarda emeği geçenleri kutlayan Bayraktar, şunları kaydetti: "Bugün kilometre taşı olması açısından özel bir gün. İnşallah ilk elektriği de Türkiye'ye, Türkiye'nin şebekesine vereceğiz. Bununla alakalı birçok zorlukla karşılaşıyoruz, karşılaştık, karşılaşmaya devam edeceğiz. Üstü açık, örtülü birçok farklı yaptırımla, konuyla karşılaşıyoruz ama büyük bir inanç ve kararlılıkla bu iş mutlaka en kısa sürede tamamlanacak. Türkiye artık nükleer enerjiden elektrik üretenlerin ligi arasına katılacak. Bundan sonraki hedefimiz 2025'te mutlaka Sinop ve Trakya projeleriyle alakalı nihai kararımızı oluşturmak ve oralarda da doğru şekilde o projeleri hayata geçirmek."

Konuşmaların ardından Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom'un Genel Müdürü Alexey Likhachev, 1'inci güç ünitesi türbin tesisi montajının tamamlanmasına ilişkin belgeyi Bakan Bayraktar'a takdim etti.