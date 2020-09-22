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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından eylül ayı tüketici güven endeksini değerlendirdi. Bakan Albayrak, "Ekonomimiz üçüncü çeyrek için güçlü bir yükseliş mesajı verdi. Ağustos'a göre tüketici güven endeksi %3,2 artarak 82,0 oldu. Veriler iyi geliyor. Yılı tahminlerden iyi bir noktada tamamlayacağız inşaallah." açıklamasında bulundu