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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, OECD'nin geçtiğimiz günlerde yayımlanan raporuna atıfta bulunarak, Türkiye'nin ekonomik gücüne dikkat çekti

Bakan Albayrak, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "OECD tahminlerine göre Çin ve Güney Kore'den sonra pandemiden 'en az etkilenecek' 3. ülke TÜRKİYE. Güçlü ekonomimiz sayesinde bu tahmin de daha iyisi ile değişecek inşaallah" ifadelerini kullandı.

Albayrak mesajında sağlık personeline ve çalışanlara da teşekkür ederken "Bu mücadelede tüm sağlık personelimize ve üretimi elden bırakmayan çalışanlarımıza şükran borçluyuz" dedi

OECD yayımladığı son raporda Türkiye için daha önce açıkladığı 2020 daralma tahminini yüzde 4.8'den 2.9'a çekmişti. Rapora göre bu yıl OECD ülkeleri arasında yüzde 1.8 ile sadece Çin'in büyüme kaydetmesi bekleniyor.