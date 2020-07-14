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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada haziran ayı konut satış istatistiklerini değerlendirdi

İşte Albayrak'ın o açıklaması;

"Tek başına 250 alt sektörü harekete geçiren konut sektöründe kamu bankalarımızın düşük maliyetli destekleri etkisini gösterdi. Konut satışları geçen ay %209,7 artarak 190 bin 12 ile tarihinin en yüksek Haziran rakamlarına ulaştı. Ev sahibi olan vatandaşlarımıza hayırlı olsun."