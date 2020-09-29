Hazine ve Maliye Bakanı bugün açıklanan eylül ayı Ekonomik Güven Endeksi'ne ilişkin değerlendirmede bulundu.

Bakan Albayrak Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Yeni Ekonomi Programı öncesinde endekslerimiz güçlü gelmeye devam ediyor. Ekonomik Güven Endeksi bir önceki aya göre yüzde 3.1 artarak 88,5 değerine yükseldi. Veriler gelecek adına kuvvetli mesajlar veriyor. Sağlam finansal altyapımızla güçlü yarınlara emin bir şekilde yürüyeceğiz."