Sosyal medya Twitter hesabından bir paylaşımda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 1 milyon yazılımcı projesiyle ilgili olarak şu ifadelere yer verdi:

1 milyon yazılımcı projemize gençlerimizin gösterdiği ilgi muazzam. Biz de siz gençler için hiç durmadan çalışıyoruz;

Kariyer Rehberi

Gönüllü Eğitmenlik

Proje Destek Formu ve daha fazlası