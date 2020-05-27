Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak "Bundan sonraki süreçte, normalleşme sürecinde iktisadi faaliyetin devamı, iç talebin normalleşmesi, sosyal ihtiyaç destek paketleri olacak" diye konuştu.

Bakan Albayrak ayrıca "Finansman kredi destek paketleri, konutta Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en uygun maliyetli uzun vadeli, farklı paketler olacak" ifadelerini kullandı.

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