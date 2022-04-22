İstanbul Tahkim Merkezi'nden (ISTAC) yapılan açıklamada, Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) Hukuk Fakültesi ile İstanbul Tahkim Merkezi arasında iş birliği protokolü imzalandı. Yeni eğitim döneminde BAU Hukuk Fakültesi’nde “ISTAC Tahkimi” ders programı başlatılıyor.
ISTAC Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ziya Akıncı ve BAU Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kadir Emre Gökyayla tarafından atılan imzalarla ISTAC Tahkimi ilk kez akademik ders programına alınmış oldu.
ISTAC Başkanı Akıncı imza töreninde yaptığı açıklamada;
“Bu iş birliği protokolü İstanbul Tahkim Merkezi için iki açıdan çok önemli. Birincisi, biz yola çıktığımızda Türkiye’ye tahkimi ve İstanbul Tahkim Merkezi’ni anlatıyor, yepyeni bir kurumu tanıtmaya ve farkındalık yaratmaya çalışıyorduk. Ama bugün Türkiye’de bir ilk gerçekleşiyor, ilk defa bir hukuk fakültesi, bir üniversite İstanbul Tahkim Merkezi’ni ders olarak hukuk öğrencilerine açıyor. Bu bize şunu kanıtlıyor; Artık tahkim ve İstanbul Tahkim Merkezi hukuk hayatının, akademik hayatın bir parçası oldu, bir ders olarak Bahçeşehir Üniversitesi’nde öğrencilere öğretiliyor. İkinci önemli husus, bu bize güzel bir gelişmeyi müjdeliyor.
Genç meslektaşlarımız gelişmelere son derece açık, dolayısıyla bir üniversitede İstanbul Tahkim Merkezi’nin ders olarak okutulması tahkimin ve Türk hukukunun geleceği açısından bize çok güzel müjdelerle umut veriyor. Onun için İstanbul Tahkim Merkezi olarak Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne ve Dekanımız Prof. Dr. Gökyayla’ya müteşekkiriz. Elbette bu teşekkürle yetinmeyeceğiz, onlar için Türkiye’nin en iyi eğitim programını dizayn edeceğiz. Tahkimin her aşamasında uzman olan meslektaşlarımız hocalarımız bu fakültede ders verip bu programa katkıda bulunacaklar, kendi tecrübelerini öğrenci arkadaşlarımızla paylaşacaklar. Hatta bir sürprizimiz daha olacak, sadece Türkiye’deki hocalarımızın değil dünyanın en önemli tahkim hakemlerinin Bahçeşehir Üniversitesi’ndeki bu derse katkı vermelerini sağlayacağız. Dolayısıyla hem İstanbul Tahkim Merkezi için hem de BAU Hukuk Fakültesi için çok güzel bir iş birliği olduğunu ifade etmek istiyorum.” dedi
"DERS PROGRAMININ DETAYLARINI ISTAC YÖNETİMİYLE NETLEŞTİRECEĞİZ"
“ISTAC’la yapılan anlaşmadan öğrencilerin çok istifade edeceğini vurgulayan Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kadir Emre Gökyayla ;
"Tahkimin giderek arttığının, uygulamada bundan sonra daha fazla önem arz edeceğinin farkındayız. Türkiye’de en çok uygulanan ve muhtemelen yıllarca en fazla uygulanacak olan ISTAC Tahkimi eğitimini işin başında olan büyüklerimizden hocalarımızdan meslektaşlarımızdan almak öğrencilerimiz için büyük bir nimet. Biz de tahkim hocalarımızı üniversitemizde ağırlamaktan keyif alacağız. Anlaşmayı fakültemizde bir ders ile taçlandırıyoruz. Normal bir dönem devam edecek bu seçmeli dersi ISTAC Tahkimi ismi ile öğrencilerimize sunacağız. 14 haftalık, normal vizesi-finali olan ve seçmeli derslerin kontenjan sınırlamasına tabi olan bir ders bu. Dersimiz önümüzdeki güz dönemi de bahar dönemi de açılabilir, her iki dönem de uygulanabilir. Ders programının detaylarını önümüzdeki süreçte ISTAC yönetimiyle birlikte netleştireceğiz. Üniversitede ISTAC Tahkimi dersine katılan ve başarılı olan öğrencilere birkaç haftalık staj sürprizleri de olabilecek.” şeklinde açıklama yaptı
İmza törenine Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcıları Doç. Dr. Zafer Kahraman, Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Sinan Altunç, ISTAC Genel Sekreteri Av. Yasin Ekmen ve ISTAC hukuk ekibinden Gürkan Çağan, Ecenur Dal da katıldı. Ayrıca bu yılki Genç ISTAC Geleceğin Tahkim Avukatı Yarışması’nın arabuluculuk aşamasında dereceye giren ve ISTAC desteği ile düzenlenen İstanbul Üniversitesi “Ist Moot Court” yarışmasında birinciliği kazanan BAU Hukuk öğrencileri ve takım koçluğu yapan akademisyenler, imza töreninin ardından ISTAC Başkanı Ziya Akıncı’dan plaketlerini aldı.
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