

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun Borsa İstanbul'a yönelik değerlendirmelerine tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarının kabul edilemez olduğunu kaydeden Bahçeli, "CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun İstanbul Borsası’na yönelik suç oluşturan açıklamalarını kabul etmemiz, olağan görmemiz düşünülemeyecektir. Yatırımcıları korkutan, İstanbul Borsası’nın cazibesine ve saygınlığına gölge düşürmeye tevessül eden Kılıçdaroğlu sorumsuzdur, şuursuzdur. İstanbul Borsası’nın yükselişi devam edecek, önü de ardına kadar açık olacaktır. Borsa’ya bizim güvenimiz tamdır. İstanbul Borsası yerli ve yabancı yatırımcılar için en güvenli limandır" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 18 Kasım'da sosyal medya hesabında "Sizlere şişirilmiş fiyatlarla hisse satılıyor, yabancılar da bu fiyatlardan sürekli hisse satıp payını azaltarak kaçıyor. Uyarıyorum, küçük yatırımcı büyük zarar görecek. Küçük yatırımcıyı soymaya hazırlanıyorlar" ifadelerini kullanmıştı.



'ZAM YAPAN ZİNCİR MARKETLERİN FETÖ'YLE İLİŞKİSİ ARAŞTIRILSIN'



Bahçeli, konuşmasında market zamlarına ilişkin de açıklamalarda bulundu. Bahçeli, ''Zincir marketlerde gün aşırı yapılan zamların toplumsal ve ekonomik huzurumuza tahammülsüzlük olduğu kanaatindeyiz. Ticaret Bakanlığımızın fırsatçıların üzerine kararlılıkla gideceğinden, keyfi ve hatta sinsi bir plan dahilinde fiyat etiketlerini şişirenlerden adli ve idari manada hesap soracağından kuşku duymuyoruz. Vatandaşlarımızın kesesine dokunan kim olursa olsun karşısındayız. Sürekli zam yapan zincir marketlerin FETÖ’yle irtibat ve ilişkisinin titizlikle araştırılması gerektiğine de inanıyoruz. Milletimizin sırtına zam kamburu yerleştirmek isteyenler her yerde bizi karşılarında bulacaktır. Bu açgözlülere müsamaha gösterilmemelidir. Ekmeğimizden çalan, sofralarımızın tadını kaçıran, mutfaklarımıza karabasan gibi çöken kim varsa iki yakasından tutmak devletin asli vazifesidir, bu vazife de bihakkın yerine getirilecektir." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da dün Katar dönüşü market fiyatlarındaki artış konusunda, "Bu noktada kontroller çok daha farklı uygulamalarla devam edecek. Para cezasının dışında atılacak adımları da masaya yatırırız" demişti.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken de cumartesi günü Perakende Yasası'nın düzenlenmesi talebinde bulunmuştu. Küçük esnafın korunması ve indirim aldatmacalarının önlenmesi için ticarette kurallar konulması gerektiğini belirten Palandöken "Perakende Yasası mutlaka düzenlenmeli" ifadesini kullandı. Palandöken, fiyat istikrarsızlığının tüm kesimleri olumsuz etkilediğine dikkati çekerek, zincir marketlerdeki fiyat artışlarının vatandaştan esnafa, tedarikçiden nihai tüketiciye kadar tüm kesimleri doğrudan ilgilendirdiğini vurguladı.