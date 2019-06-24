Onu ilk kez haber yaptığımızda Bedensel Engelliler Okçuluk Açık Hava Türkiye Şampiyonası'nda Türkiye birincisi olmuştu... Tekerlekli sandalyeye bağımlı ama hayata dört elle sarılan Bahattin'in bir sonraki hedefi ise Avrupa şampiyonu olabilmekti.

BEŞ KATI BABASININ SIRTINDA ÇIKARAK DÜNYA ŞAMPİYONU OLDU

Şampiyon olmak için birçok fedakarlıkta bulunan Bahattin, "Evimiz 5'inci katta, asansör bile yok. Bu zorluklar içinde her gün babamın sırtında inip antrenmana gittim, çok emek harcadım" diyerek, Euro 2018 Para Archery Championships (Okçuluk Şampiyonası) Avrupa şampiyonu olduğunu duyurmuştu. Dur durak nedir bilmeyen Bahattin, gözünü daha da yükseklere diktiğini, dünya şampiyonu olmak istediğini söylemişti.

Ve Bahattin Hekimoğlu, 3-9 Haziran tarihlerinde Hollanda'nın s-Hertogenbosh şehrinde düzenlenen 2019 Engelli Okçuluk Dünya Şampiyonası'nda birinci oldu.

Hedeflerini her defasında daha da büyüten, sadece engelli bireylere değil, toplumun her kesiminden insanlara örnek olan Bahattin Hekimoğlu'nun başarılarını takip etmek Habertürk olarak bizlerin de göğsünü kabarttı. Hayal etti, çalıştı, azmetti ve dünya şampiyonu oldu. Şimdi ise Bahattin'in hedefi 2020 yılında Japonya'da düzenlenecek olan olimpiyatlarda birinciliği göğüslemek...

EN MUTLU GÜNÜYDÜ! BOYNU KIRILDI, BOĞULDU, KALBİ DURDU

Bahattin Hekimoğlu 16 yaşındayken üniversiteyi kazandığı haberini alınca mutluluktan havalara uçtu. Arkadaşlarıyla eğlenmeye gittiği Heybeliada'da iskeleden denize balıklama atlaması sonucu dibe çakıldı. O an boynu kırıldı. Denizden çıkamadığı için boğuldu ve kalbi durdu. Geç olmadan hastaneye kaldırılan Hekimoğlu'nun hayatı işte o gün tamamen değişti ve bir daha da ayağa kalkamadı. İki yıl boyunca hayata küsen Hekimoğlu, artık kabuğunu kırma zamanının geldiğini düşündü. Bahattin Hekimoğlu, Okçular Vakfı Spor Kulübü’nün lisanslı oyuncusu. Azmiyle bizlere umut aşılayan Hekimoğlu, neyin hayalini kurduysa gerçekleştirdi. Önce Türkiye birincisi oldu, sonra Avrupa şampiyonu. Şimdi de dünya şampiyonu...

"BEN İSTEDİM, AZMETTİM VE BUGÜN DÜNYA ŞAMPİYONUYUM"

Hekimoğlu, s-Hertogenbosch şehrinde düzenlenen yarışmada W1 bireysel erkekler kategorisi finalinde Çinli Li Ji'yle karşılaştı ve rakibini 136-133 mağlup ederek, dünya şampiyonu oldu.

Dünya şampiyonluğunu Habertürk'e değerlendiren Hekimoğlu, "Kazanmış olduğum dünya şampiyonluğuyla Türkiye'de bir ilke imza atmak benim için çok mutluluk verici bir durum. Olimpiyat kotası aldım. Şimdiki hedefim 2020 yılında Japonya'nın Tokyo şehrinde düzenlenecek olan olimpiyatlarda ülkemi en güzel şekilde temsil etmek. Şimdiye kadar bireysel olarak iki kez İstiklal marşımızı okuyarak bayrağımızı göklere çektirttim. Bunu bir kez daha Tokyo'da yapmak için elimden geleni yapacağım. İnsanlara neler yapılabileceğini gösterebilmek ise diğer amacım... Binlerce engelli yetenek evlerinde yatıyor, dışarı dahi çıkmıyorlar. Onlara seslenmek istiyorum; Ben istedim, azmettim ve bugün dünya şampiyonuyum" açıklamasında bulundu.