BAHAR SEZON FİNALİNDE NELER YAŞANDI?

Bahar'ın Sezon Finali Bölümünde; Uzun ve meşakkatli bir yolun ardından uzman doktor olan Bahar, daha ilk gününde hayatının en zorlu vakalarından biriyle karşı karşıya kalır. Ancak ameliyat sırasında gerçeklesen beklenmedik olaylar onun için durumu daha da zorlaştırır. Öte yandan Evren Peran’daki son ameliyatını başarıyla tamamlamıştır. Onu da zorlu bir karar bekler: Amerika’ya gitme kararından vazgeçecek midir? Bu sırada hastane koridorlarında yeni bir gelişme olur: Amerika’da düzenlenecek prestijli bir tıp kongresi için adaylar belirlenmektedir.