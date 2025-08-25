Habertürk
        Haberler Bilgi Magazin Bahar yeni bölüm ne zaman? SHOW TV Bahar ne zaman başlıyor? Bahar yeni sezon tarihi açıklandı mı?

        Bahar yeni bölüm ne zaman? SHOW TV Bahar ne zaman başlıyor?

        SHOW TV'nin en çok izlenen dizilerinden Bahar, sezon finaliyle izleyicilerini hem hüzünlendirmiş hem de yeni bölümler için büyük bir merak uyandırmıştı. Demet Evgar'ın etkileyici performansıyla öne çıkan yapım, sosyal medyada da sık sık gündem olurken, yeni sezon hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor. Peki, izleyicilerin sabırsızlıkla beklediği Bahar dizisi ekrana ne zaman dönecek? İşte detaylar...

        Habertürk
        Giriş: 25.08.2025 - 22:27 Güncelleme: 25.08.2025 - 22:27
        • 1

          Salı akşamlarını ekran başında geçirmek için milyonların tercihi haline gelen Bahar, sezona verdiği aranın ardından yeniden gündemde. Başarılı oyuncu kadrosu ve sürükleyici hikâyesiyle reyting listelerini zorlayan dizi, şimdiden yeni sezon için büyük bir beklenti yarattı. İzleyiciler ise tek bir sorunun cevabını arıyor: "Bahar yeni sezon bölümleriyle hangi tarihte başlayacak?" İşte Bahar yeni bölüm tarihi...

        • 2

          BAHAR YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?

          Bahar dizisinin yeni sezonuna dair resmi yayın tarihi henüz netleşmedi. Geçtiğimiz yıl ekranlara 24 Eylül tarihinde dönüş yapan yapım için bu yılki başlangıç takvimi merakla bekleniyor.

        • 3

          Dizinin yayın günü olan Salı akşamları yeniden izleyiciyle buluşması beklenirken, yapım ekibinden gelecek resmi açıklama sonrasında yeni sezon bilgileri haberimize eklenecektir.

        • 4

          BAHAR SEZON FİNALİNDE NELER YAŞANDI?

          Bahar'ın Sezon Finali Bölümünde; Uzun ve meşakkatli bir yolun ardından uzman doktor olan Bahar, daha ilk gününde hayatının en zorlu vakalarından biriyle karşı karşıya kalır. Ancak ameliyat sırasında gerçeklesen beklenmedik olaylar onun için durumu daha da zorlaştırır. Öte yandan Evren Peran’daki son ameliyatını başarıyla tamamlamıştır. Onu da zorlu bir karar bekler: Amerika’ya gitme kararından vazgeçecek midir? Bu sırada hastane koridorlarında yeni bir gelişme olur: Amerika’da düzenlenecek prestijli bir tıp kongresi için adaylar belirlenmektedir.

        • 5

          Kimlerin gideceği yavaş yavaş netleşirken ekibin başında gidecek Timur’un uçak korkusu Rengin’in elini kolunu bağlar. Hiç beklenmedik bir anda Tolga’nın Çağla’ya yaptığı hamle hastanede büyük şaşkınlık yaratırken Gülçiçek ve Reha’nın düğün hazırlıkları ise sona yaklaşır. Nikah günü yaşananlarsa, herkesin hayatını sonsuza dek değiştirecektir.

