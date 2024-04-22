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        Haberler Televizyon 'Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?'ın 10'uncu bölümünden yeni bir tanıtım daha

        'Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?'ın 10'uncu bölümünden yeni bir tanıtım daha

        SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Bahar Uyanmaya Hazır Mısın?'ın 10'uncu bölümünden yeni bir tanıtım daha yayınlandı. Tanıtımda, Timur ve Rengin ilişkisini öğrenen Nevra'nın tepkisi dikkat çekerken, Bahar'ın Rengin'le yüzleşme sahnesi, yeni bölümde heyecanın hız kesmeden devam edeceğinin ilk sinyallerini verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.04.2024 - 11:59 Güncelleme: 22.04.2024 - 12:00
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        Yeni bir tanıtım daha
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        SHOW TV’nin, MF Yapım imzalı dizisi 'Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?’ın 10'uncu bölümünden yeni bir tanıtım daha yayınlandı. Gerçeklerin birer birer ortaya çıktığı tanıtım, yeni bölümde dengelerin değişeceğinin ipuçlarını verdi.

        Tanıtımda, Timur ve Rengin ilişkisini öğrenen Nevra’nın tepkisi dikkat çekerken, Bahar’ın Rengin ile yüzleşme sahnesi, yeni bölümde heyecanın hız kesmeden devam edeceğinin ilk sinyallerini verdi. Bir süredir Timur hakkında şüphe duyan Bahar’ın “Unutulmaz bir gece yaşayacağız” sözleri ise izleyicilerin merak duygusunu arttırdı.

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        Neslihan Yeşilyurt’un yönettiği, senaryosunu Ayça Üzüm’ün kaleme aldığı, MF Yapım imzalı dizinin kadrosunda; Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Ecem Özkaya, Füsun Demirel, Elit Andaç Çam, Demirhan Demircioğlu, Nil Sude Albayrak, Alisa Sezen Sever, Hasan Şahintürk, Sena Mia Kalıp, Uygar Özçelik ve Hatice Aslan gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.

        Her şeye rağmen yeniden başlamanın mümkün olduğunu hatırlatacak olan 'Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?', her salı saat 20.00’de SHOW TV’de...

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        #Bahar: Uyanmaya Hazır Mısın?

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