SHOW TV’nin MF Yapım imzalı, sevilen dizisi 'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?' dün akşam yayınlanan yeni bölümüyle ekranlarda bahar fırtınası estirmeye devam etti. Her salı ilgiyle izlenen dizi, bu hafta da reyting sıralamasında AB ve ABC1 20+ gruplarında adını zirveye yazdırdı.

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‘Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?’ın 26'ncı bölümü AB’de; 8,69 izlenme oranı 23,52 izlenme payı, ABC1 20+ grubunda; 8,66 oranı 20,57 izlenme payı elde ederek birinci olurken, Total’de ise 6,72 izlenme oranı 16,87 izlenme payı elde etti.

REKLAM Sosyal medyada da birbirinden güzel yorumların yağdığı Bahar etiketi, tam 6 saat 40 dakika boyunca TT listesinde kalarak gündem konusu oldu. Neslihan Yeşilyurt’un yönetmen koltuğunda yer aldığı, senaryosunu; Ayça Üzüm ile Nergiz Herdem İnce’nin kaleme aldığı, dizinin kadrosunda; Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Ecem Özkaya, Elit Andaç Çam, Nizam Namidar, Füsun Demirel, Demirhan Demircioğlu, Nil Sude Albayrak, Alisa Sezen Sever, Hasan Şahintürk, Sena Mia Kalıp, Ege Erkal, Devrim Kabacaoğlu ve Hatice Aslan gibi birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı dizide, Nihal Yalçın da Efsun karakterine hayat veriyor.

'BAHAR: KALBİNİ DİNLEMEYE VAR MISIN?’IN 26. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU? Bahar’ın kurulda gerçekleri söylemesi Evren ve Bahar’ı karşı karşıya getirdi. Bahar, yalnız kalmak isteyen Evren’in peşini bırakmazken; bir yol tartışmasına karıştı ve Evren, Bahar’a laf atan adamla kavgaya girişti. Bunun üzerine Bahar, Evren’e her zaman yanında olacağını, hayatta artık yalnız kalmayacağını ve onu bırakmayacağını söyledi.

REKLAM Evren, Bahar için kavga etti; Efsun’un öpücüğüyle şaşkına dönen Timur, bir de Efsun’dan tokat yiyince neye uğradığını şaşırdı. Kendi kendine bu olayda bir suçu olmadığını hatırlatan Timur, Rengin’le karşılaşınca panikledi. Timur’daki garipliği fark eden Rengin, sabah ceketinde bir saç teli bulunca Timur’dan şüphelenmeye başladı. Bahar ve Ferdi’nin kuruldaki ifadesinden sonra Evren’in cerrahlığı bir değerlendirmeye tabii tutuldu. Evren’in uzman doktorların önünde yaptığı ameliyat başarılı geçerken; Bahar, süreçte hem Evren’e destek olmak hem de ona göz kulak olmak için Timur’dan genel cerrahideki rotasyonunu uzatmasını istedi. Evren’in elindeki titreme doktorunun önerdiği ilaç sayesinde durulsa da Bahar’ın Evren’in aldığı ilaçların dozu ve yan etkileri konusunda aklında soru işaretleri oluştu.

REKLAM Bahar'dan Evren'e tam destek; Rengin, Timur’un ceketinde bulduğu saç telinin kime ait olduğunun peşine düşmüşken; oklarını Bahar’a yöneltti. Timur ve Bahar’ın iletişimini kıskanan Rengin, bir de hastanede sarıldıklarını görünce saçın Bahar’a ait olduğunu düşündü. Fakat Bahar, Rengin’e Timur’a güvenmemekte haklı olduğunu ama kendisine güvenebileceğini söyledi. İlişkileri çatırdayan Aziz Uras ve Seren, ne istedikleri konusunda kafa karışıklığı yaşarken hem Efsun hem de Bahar çocuklarının yanında oldu. Kimsenin etkisi altında kalmadan Seren’le bir hayat kurmaya çalışan Aziz Uras, planları için Duru’dan yardım istedi. Aziz Uras, Seren için romantik bir sürpriz hazırlayıp oracıkta evlenmek istediğini söyledi. Fakat Seren, Aziz Uras’ın bu eylemini emrivaki buldu ve sorunlarını henüz çözemeden böyle ani bir şekilde evlenmeyi reddetti.

REKLAM Aziz Uras'tan romantik sürpriz; Umay ve Cem ailelerinin karşı çıkmasına rağmen görüşmeye devam ederken; Umay’ın Cem’le buluşmalarının suç ortağı ise kardeşi Parla oldu. Umay ve Parla bu sayede aralarındaki buzları yavaş yavaş eritirken, Umay da Parla’nın okulda uğradığı zorbalıkta yanında oldu. Gizli gizli görüşen Cem ve Umay’ın cesaret oyunu bir kazayla sonuçlanınca tüm ailenin yüreği ağzına geldi.

Umay ve Cem'e araba çarptı; Her şeye rağmen yeniden başlamanın mümkün olduğunu hatırlatacak olan 'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?' her salı saat 20.00’de Show TV’de!