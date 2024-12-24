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        Haberler Televizyon 'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?'ın 30'uncu 3'üncü tanıtım yayınlandı

        'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?'ın 30'uncu 3'üncü tanıtım yayınlandı

        SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?'ın 30'uncu bölümünden 3'üncü tanıtım yayınlandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.12.2024 - 18:25 Güncelleme: 24.12.2024 - 18:46
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        3'üncü tanıtım yayınlandı
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        SHOW TV’nin, MF Yapım imzalı sevilen dizisi 'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?'ın merakla beklenen 30'uncu bölümünden 3'üncü tanıtım yayınland.

        Neslihan Yeşilyurt’un yönetmen koltuğunda yer aldığı, senaryo danışmanlığını Deniz Akçay’ın yaptığı, senaryosunu; Armağan Gülşahin, Gökhan Atasoy ve Yasemin Erturan’ın birlikte kaleme aldığı dizinin kadrosunda; Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak, Ecem Özkaya, Elit Andaç Çam, Nizam Namidar, Füsun Demirel, Demirhan Demircioğlu, Nil Sude Albayrak, Alisa Sezen Sever, Hasan Şahintürk, Sena Mia Kalıp, Ege Erkal, Devrim Kabacaoğlu ve Hatice Aslan gibi birbirinden başarılı isimlerin yer aldığı dizide, Nihal Yalçın da 'Efsun' karakterine hayat veriyor.

        Her şeye rağmen yeniden başlamanın mümkün olduğunu hatırlatacak olan 'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?', bu akşam saat 20.00’de SHOW TV’de!

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        #Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?
        #show tv

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