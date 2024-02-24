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        Sıcak hava kaç gün sürecek? Ne zaman yağmur yağacak?

        Türkiye kış ortasında bahar mevsimini yaşıyor. Ülke genelinde sıcaklıklar yükselirken, yağış gözükmüyor. Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel, sıcak havanın hafta ortasına kadar devam edeceğini, Ege ve Akdeniz'de yağmur iç bölgelerde de sis ve pus yaşanacağını söyledi

        Giriş: 24.02.2024 - 16:53 Güncelleme: 24.02.2024 - 16:53
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        Sıcak hava kaç gün sürecek? Ne zaman yağmur yağacak?
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        Türkiye’de bu hafta sonu son ayların en sıcak günleri yaşanıyor. Cumartesi ve pazara denk gelen bu ilkbahar havasında İstanbul 17°C’ye, güneş altında 25°C’ye ulaşıyor. Ankara bugün 15°C, İzmir 21, Antalya 18, Adana 23°C’ye kadar ısınıyor. Doğu Akdeniz ve deprem bölgesindeki merkezlerde hava 15 ila 20°C arasında seyrediyor.

        İstanbul’un yağmursuz günleri en azından 5-6 gün daha sürecek ve kış mevsiminin soğukları yakında geri gelmeyecek. Bu durum kayak merkezlerinin başta olmak üzere Marmara’da, Batı Karadeniz’de ve Akdeniz dağlarındaki kar örtüsünü hızla inceltiyor.

        AKDENİZ VE GÜNEY EGE'DE YAĞMUR BEKLENİYOR

        Türkiye genelindeki bu sıcaklar gelecek hafta ortasına kadar sürecek, aslında haftaya da çok önemli bir değişim görünmüyor. Pazartesi ve salı günleri Akdeniz’de ve Güney Ege’de yağmur görülebilir. Bu yağışlar Muğla çevresinde kuvvetli, diğer merkezlerde orta kuvvette bekleniyor.

        SİS VE PUSA DİKKAT

        Haftaya havada günlük yaşamı etkileyecek bir durum olarak “sis ve pus” öne çıkacak. Sabahın erken saatlerinde yer seviyesinde puslu hava, Manisa-Eskişehir-Ankara-Sivas-Kayseri arasında geniş alanlarda görüş mesafesini düşürebilir. Pazartesi sabahı da henüz hava aydınlanmadan bu pus nedeniyle karayollarında daha dikkatli olmakta yarar var.

        7 GÜN MAYIS HAVASI

        Bugünlerin kış kuraklığına bakınca, bereketli yağmurlarla geçirdiğimiz sonbaharı hatırlıyoruz. İstanbul gibi büyük merkezlerde yağmur sularıyla baraj seviyelerinde artış yakaladık, fakat kar yağmadı. Kar yağışını yeni haftada doğu bölgelerde de göremiyoruz, bir Mayıs başlangıcına benzeyen koşullar 7 gün civarı bizimle olacak görünüyor.

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